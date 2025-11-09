Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al analizar el último Informe de Coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Santa Cruz encabezó en agosto la caída del empleo formal en la construcción, con un descenso de -33,4% interanual, muy por encima del promedio nacional.

La provincia perdió también un 13% de sus empresas constructoras activas, cayendo de 123 a 107, lo que representa el nivel más bajo de los últimos veinte años.

El IERIC advirtió que “las grandes jurisdicciones del país se ubican hoy por debajo incluso de los niveles del 2020, en plena pandemia”, reflejando el deterioro estructural que afecta a las economías regionales más dependientes de la obra pública y la energía, como Santa Cruz.

Suba pero con señales de desaceleración

Por su parte, el Informe del INDEC, publicado este viernes, sobre la actividad de la construcción correspondiente a septiembre de 2025 confirmó una mejora del 6,8% interanual en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) y un crecimiento acumulado del 7,8% en los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo período de 2024 .

En términos mensuales, el ISAC mostró una variación positiva de 0,9%, aunque la serie tendencia-ciclo presentó una leve baja del 0,5%, lo que sugiere un freno en la recuperación.

El consumo de insumos evidenció subas significativas:

Mosaicos graníticos y calcáreos (+42,9%)

(+42,9%) Artículos sanitarios de cerámica (+42,0%)

Asfalto (+27,1%)

Hormigón elaborado (+25,1%)

Hierro y aceros para la construcción (+12,7%)

Cemento portland (+0,6%)

Sin embargo, otros materiales como los pisos cerámicos (-7,6%) y el yeso (-4,8%) continúan en baja.

Sube el empleo pero no hay recuperación

Según el mismo reporte del INDEC, el sector contaba con 386.471 puestos registrados en agosto de 2025, lo que representa un aumento del 3,3% interanual, aunque con una caída acumulada del 0,6% en lo que va del año .

Desde el IERIC, en tanto, se estiman 357.342 empleos formales, un 1,8% más que el año anterior, consolidando cinco meses consecutivos de crecimiento, pero aún 11% por debajo de los niveles históricos para esa época del año.

Otro indicador relevante es la superficie autorizada para construir, que el INDEC registró con una suba del 1,5% interanual en agosto y un incremento acumulado del 7,4% en lo que va de 2025. El número de permisos de obra privada se mantuvo estable, con 4.934 autorizaciones, lo que sugiere una reactivación concentrada en pocas jurisdicciones.

Cautela empresarial e incertidumbre

La Encuesta Cualitativa de la Construcción del INDEC reflejó un clima de expectativas moderadamente negativas para el último trimestre del año:El 67% de las empresas privadas cree que la actividad no variará hasta diciembre. Un 23,3% estima que caerá, y solo un 9,7% prevé que aumentará.

Entre las firmas dedicadas a obra pública, el 64,5% espera estabilidad, mientras que 22,2% prevé una baja. Los empresarios apuntan como principales causas de la caída a la “caída general de la actividad económica” (30,6%), los “altos costos de la construcción” (21,7%) y los “atrasos en la cadena de pagos” (31,6%) en el caso de la obra pública.

Desigualdades regionales y desafíos en la Patagonia

El informe del IERIC, en tanto, advierte sobre una “profunda heterogeneidad territorial” en la recuperación del sector. Mientras provincias como Santa Fe, Córdoba y CABA explican la mayor parte del crecimiento, la Patagonia —y particularmente Santa Cruz— continúa en contracción, con fuerte impacto en el empleo y en las empresas contratistas.

En la provincia santacruceña, la dependencia de la inversión estatal y de proyectos vinculados a la energía o la obra vial profundiza la vulnerabilidad del sector. Si no existen licitaciones o nuevos planes de infraestructura, la construcción privada no logra compensar la retracción del gasto público.

El Gobierno de Santa Cruz encaró un plan de obra públicas que incluye viviendas y obras viales.

Recuperación lenta y desigual

La combinación de los datos del IERIC y el INDEC permite concluir que la construcción argentina atraviesa una fase de leve recuperación macro, sostenida por la obra privada y ciertos proyectos urbanos, pero aún muy lejos de una expansión estructural.

En Santa Cruz, la crisis persiste: la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de empresas del rubro la colocan como la provincia más afectada del país.

Cabe recordar que estas estadísticas corresponden a los albores del impacto del plan de obra pública diseñado a partir de los fondos de YPF, en el marco del acuerdo por las áreas que la petrolera traspasó a Fomicruz.

La recuperación del sector dependerá, según los analistas, de mayor estabilidad económica, financiamiento y reactivación de la obra pública.