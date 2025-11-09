Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca Juniors venció este domingo 2-0 en La Bombonera a River Plate en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del Xeneize los marcaron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2 del complemento. Con este triunfo, el equipo conducido por Claudio Úbeda se consolidó en lo más alto de la Zona A del campeonato y garantizó su presencia en la próxima edición del certamen continental al quedar segundo en la tabla anual.

En contraste, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo —quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’— profundizó su mal momento y acumuló otra caída (la quinta en los últimos seis encuentros), resultado que lo dejó sexto en la Zona B con 21 unidades y sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores mediante la clasificación general de la Liga Profesional.

Cómo se vivió el Superclásico

El primer tiempo resultó disputado y sin un dominador claro. Aunque Boca presionaba más y generaba mayor peligro, las aproximaciones no alcanzaban la precisión suficiente para abrir el marcador.

Todo cambió cuando parecía que el descanso llegaría con un 0-0. Ayrton Costa lanzó un envío largo para Zeballos, quien aprovechó un error de Paulo Díaz y definió al arco. Franco Armani contuvo el primer intento, pero el atacante azul y oro capturó el rebote y convirtió.

Así, los de Úbeda se retiraron al entretiempo con ventaja y la confianza de golpear justo antes del cierre de la etapa inicial. Al inicio del complemento, Boca salió decidido a estirar la diferencia y lo consiguió a través del uruguayo Merentiel, que solo tuvo que empujar la pelota tras una gran corrida de Zeballos.

Merentiel convirtió este gol para la ventaja parcial de Boca Juniors por 2-0 ante River Plate por el Torneo Clausura de Argentina.

pic.twitter.com/kKmizjyzfh — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 9, 2025

Un River golpeado dispuso de una ocasión en los pies de Gonzalo Montiel, aunque el lateral campeón del mundo no pudo acomodarse para definir. Minutos después llegó la polémica: en un intento de remate, Miguel Borja impactó la rodilla de Ayrton Costa y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró tarjeta amarilla. La resolución desató la furia del banco Xeneize, que reclamaba la expulsión del colombiano.

A los 34 minutos, Ramírez sancionó penal para Boca por una presunta falta de Armani sobre Milton Giménez, pero luego de revisar la acción en el VAR anuló la decisión. El tramo final fue frenético y ambos equipos tuvieron oportunidades. El guardameta de los de Núñez le ganó un mano a mano a Giménez y, en la acción siguiente, Matías Galarza Fonda conectó un cabezazo que se fue desviado cuando el descuento parecía inminente.

Sin más emociones, el marcador quedó 2-0 y Boca sumó tres puntos clave para sellar su boleto a la Copa Libertadores 2026. El conjunto azul y oro cerrará la fase regular frente a Tigre el domingo 16 de noviembre, mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

