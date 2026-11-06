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Los premios Martín Fierro de Cable 2026 ya tienen a sus candidatos. Crónica Televisión obtuvo 10 nominaciones en diferentes rubros, que destacan la labor de sus periodistas, conductores, cronistas y equipos de producción.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, reconocerá a los programas y las figuras más destacadas de la televisión por cable durante 2025. Por su parte, La Opinión Austral realizará una cobertura especial de la ceremonia, a cargo de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.

Esta edición contará con 35 categorías que reúnen a las principales señales del país. La gala tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y se transmitirá en vivo por A24.

Los nominados de Crónica para el Martín Fierro de Cable 2026

El canal competirá en los siguientes rubros:

  • Interés general: Duro de callar, con Tomás Méndez.
  • Noticiero diurno: Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.
  • Noticiero central: Tierra de nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez.
  • Servicio informativo: Crónica TV.
  • De servicios: El defensor, con Adrián Frascino.
  • Producción integral: Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo.
  • Labor conducción masculina: Esteban Godoy, por Último momento.
  • Labor periodística masculina: Ernesto Hadida, por Tiempo real.
  • Cronista/movilero: Cristian Eche.
  • Columnista policial/judicial: Lucas Occhipinti, por Siempre Noticias.
Los Martín Fierro de Cable 2026 reconocerán a las figuras y producciones más destacadas de la televisión durante 2025.

La lista completa de nominados

Interés general

  • Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
  • Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)
  • Redespiertos – Guido Martínez (TN)

Magazine

  • Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
  • Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
  • Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
  • Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

  • Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)
  • Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
  • Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

  • Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
  • ¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
  • Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
  • WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)

Cultural / Educativo

  • El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
  • Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
  • Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)

Entrevistas

  • Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
  • Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)
  • Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

MIRA TAMBIÉN

  • La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
  • Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)
  • Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

  • Otra mañana – Antonio Laje (A24)
  • Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)
  • Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)

Noticiero central

  • Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)
  • La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
  • Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
  • Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

  • El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
  • Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)
  • ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

  • Sportia (TyC Sports)
  • SportsCenter (ESPN)
  • TN Deportivo (TN)
  • TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

  • Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
  • Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
  • Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

  • Argentinhitos (Pakapaka)
  • Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
  • Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)

Servicio informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Documental

  • Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
  • Generación Dorada (Fox Sports)
  • Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

  • A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
  • Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
  • Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

Culinario

MIRA TAMBIÉN

  • Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)
  • Historias Ricas (TN)
  • Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)

Programa rural

  • Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)
  • TN Campo (TN)
  • Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

  • Abriendo caminos (América Sports)
  • El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
  • Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)

Servicios

  • El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)
  • Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
  • Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
  • Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

  • C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
  • Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
  • Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)

Producción integral

  • América 24 (A24)
  • Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
  • Crónica Televisión (Crónica TV)
  • Morir en guerra ajena (TN)
  • C5N

Labor humorística

  • Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN)
  • Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
  • Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

  • Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
  • Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)
  • Paula Bernini – Tempraneros (TN)

Labor conducción masculina

  • Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
  • Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)
  • Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
  • Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

  • Alejandro Wall (Fox Sports)
  • Diego Latorre (ESPN)
  • Leonardo Paradizo (A24)
  • Marcelo Benedetto (DSports)
  • Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

MIRA TAMBIÉN

  • Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)
  • Cecilia Boufflet (A24)
  • Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (C5N)
  • Ernesto Hadida (Crónica TV)
  • Nelson Castro (TN)
  • Pablo Rossi (A24)

Cronista / Movilero

  • Cristian Eche (Crónica TV)
  • Alejandro Moreyra (C5N)
  • Mercedes Mora (A24)
  • Fabián Rubino (A24)

Panelista

  • Rubén Rabanal (A24)
  • Rodolfo Cingolani (TyC Sports)
  • Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

  • Alejandra Peñalva (TN)
  • Cecilia Martí (TN)
  • Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

  • Adrián Ventura (TN)
  • Daniel Bilotta (La Nación+)
  • Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

  • Florencia Barragán (TN)
  • Andrés Lerner (C5N)
  • Willy Laborda (A24)
  • Lara López Calvo (A24)

Columnista policial / Judicial

  • Gabriel Iezzi (A24)
  • Lucas Occhipinti (Crónica TV)
  • Nicolás Pizzi (La Nación+)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Aviso publicitario

  • Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)
  • Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
  • Easy a todo – Easy (Don by Havas)
  • Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)

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EN ESTA NOTA APTRA Crónica Martín Fierro de Cable 2026

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