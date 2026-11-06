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Los premios Martín Fierro de Cable 2026 ya tienen a sus candidatos. Crónica Televisión obtuvo 10 nominaciones en diferentes rubros, que destacan la labor de sus periodistas, conductores, cronistas y equipos de producción.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, reconocerá a los programas y las figuras más destacadas de la televisión por cable durante 2025. Por su parte, La Opinión Austral realizará una cobertura especial de la ceremonia, a cargo de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.
Esta edición contará con 35 categorías que reúnen a las principales señales del país. La gala tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y se transmitirá en vivo por A24.
Los nominados de Crónica para el Martín Fierro de Cable 2026
El canal competirá en los siguientes rubros:
- Interés general: Duro de callar, con Tomás Méndez.
- Noticiero diurno: Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.
- Noticiero central: Tierra de nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez.
- Servicio informativo: Crónica TV.
- De servicios: El defensor, con Adrián Frascino.
- Producción integral: Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo.
- Labor conducción masculina: Esteban Godoy, por Último momento.
- Labor periodística masculina: Ernesto Hadida, por Tiempo real.
- Cronista/movilero: Cristian Eche.
- Columnista policial/judicial: Lucas Occhipinti, por Siempre Noticias.
La lista completa de nominados
Interés general
- Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
- Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)
- Redespiertos – Guido Martínez (TN)
Magazine
- Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
- Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
- Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
- Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)
Económico
- Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)
- Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
- Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)
Periodístico
- Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
- ¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
- Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
- WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)
Cultural / Educativo
- El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
- Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
- Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)
Entrevistas
- Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
- Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)
- Right Now – Julieta Camaño (C5N)
Arte, moda y tendencia
- La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
- Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)
- Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)
Noticiero diurno
- Otra mañana – Antonio Laje (A24)
- Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)
- Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)
Noticiero central
- Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)
- La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
- Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
- Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)
Deportivo
- El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
- Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)
- ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)
Periodístico deportivo
- Sportia (TyC Sports)
- SportsCenter (ESPN)
- TN Deportivo (TN)
- TNT Data Sports (TNT Sports)
Musical
- Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
- Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
- Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)
Infantil / Juvenil
- Argentinhitos (Pakapaka)
- Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
- Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)
Servicio informativo
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
Documental
- Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
- Generación Dorada (Fox Sports)
- Octubre TV (Argentina 12)
Temas médicos
- A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
- Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
- Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)
Culinario
- Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)
- Historias Ricas (TN)
- Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)
Programa rural
- Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)
- TN Campo (TN)
- Tranquera abierta (Canal Rural)
Turismo y tiempo libre
- Abriendo caminos (América Sports)
- El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
- Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)
Servicios
- El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)
- Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
- Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
- Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor
- C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
- Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
- Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)
Producción integral
- América 24 (A24)
- Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
- Crónica Televisión (Crónica TV)
- Morir en guerra ajena (TN)
- C5N
Labor humorística
- Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN)
- Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
- Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)
Labor conducción femenina
- Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
- Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)
- Paula Bernini – Tempraneros (TN)
Labor conducción masculina
- Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
- Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)
- Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
- Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)
Labor periodística deportiva
- Alejandro Wall (Fox Sports)
- Diego Latorre (ESPN)
- Leonardo Paradizo (A24)
- Marcelo Benedetto (DSports)
- Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)
Labor periodística femenina
- Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)
- Cecilia Boufflet (A24)
- Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)
Labor periodística masculina
- Alejandro Bercovich (C5N)
- Ernesto Hadida (Crónica TV)
- Nelson Castro (TN)
- Pablo Rossi (A24)
Cronista / Movilero
- Cristian Eche (Crónica TV)
- Alejandro Moreyra (C5N)
- Mercedes Mora (A24)
- Fabián Rubino (A24)
Panelista
- Rubén Rabanal (A24)
- Rodolfo Cingolani (TyC Sports)
- Román Iucht (TNT Sports Premium)
Columnista de espectáculos
- Alejandra Peñalva (TN)
- Cecilia Martí (TN)
- Lucas Bertero (Ciudad Magazine)
Columnista político
- Adrián Ventura (TN)
- Daniel Bilotta (La Nación+)
- Mariel Fitz Patrick (A24)
Columnista económico
- Florencia Barragán (TN)
- Andrés Lerner (C5N)
- Willy Laborda (A24)
- Lara López Calvo (A24)
Columnista policial / Judicial
- Gabriel Iezzi (A24)
- Lucas Occhipinti (Crónica TV)
- Nicolás Pizzi (La Nación+)
- Rodrigo Alegre (TN)
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- Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
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