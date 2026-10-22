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El atletismo de Santa Cruz se prepara para afrontar una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, que se desarrollarán del 25 al 31 de octubre en Valdivia, Chile. La disciplina tendrá como escenario la Pista Atlética del Estadio Parque Municipal de esa ciudad, donde los representantes santacruceños buscarán medirse con los mejores exponentes de la región patagónica.

En diálogo con LU12 AM680, la profesora Mariana Esper, una de las entrenadoras de la selección provincial, brindó detalles sobre la conformación del equipo, las expectativas de cara a la competencia y las dificultades que atraviesa el atletismo para consolidar su crecimiento en Santa Cruz.

La delegación contará con representantes de distintas localidades de la provincia y tendrá dos nombres destacados en el ámbito nacional: Santiago Guidetti y Jeremías James, quienes actualmente residen en Buenos Aires y entrenan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Ambos atletas llegan con importantes antecedentes competitivos. Guidetti ocupa el primer puesto del ranking nacional en los 100 metros llanos, con una marca de 10,54 segundos, mientras que James lidera el ranking argentino de salto en alto, con un registro de 2,03 metros. Sus actuaciones generan expectativas en torno a las posibilidades de Santa Cruz de alcanzar resultados destacados en la competencia binacional.

Durante la entrevista radial, Esper resaltó el camino recorrido por ambos deportistas y el proceso de formación que les permitió alcanzar el nivel actual. Si bien hoy continúan su preparación fuera de la provincia, la entrenadora destacó que su crecimiento es también el resultado de años de trabajo y desarrollo deportivo. Además, señaló que esta será la última participación de ambos en los Juegos de la Araucanía por cuestiones de edad, lo que representa una oportunidad especial para buscar un lugar en el podio.

La delegación santacruceña estará integrada, además, por Lucas Díaz, de Río Gallegos; Nahuel Bazán, de Puerto Deseado; Amaro López García, de Los Antiguos; Isabel Prates, de Puerto San Julián; Zaira Portillo, de Perito Moreno; y Jona Barboza, de Puerto Santa Cruz. El cuerpo técnico estará conformado por Mariana Esper, Martín Pérez, de Río Gallegos; Javier Villafañez, de Los Antiguos; y José Luis Breide, de Puerto San Julián.

La entrenadora explicó que la selección fue conformada a partir de una evaluación de las marcas obtenidas durante la temporada, los resultados en competencias oficiales y las concentraciones realizadas a lo largo del año. En ese sentido, reconoció que el equipo será menos numeroso de lo esperado, aunque remarcó que la prioridad es contar con atletas que estén en condiciones de competir y aspirar a ubicarse entre los ocho mejores de sus respectivas pruebas.

Esper también se refirió a una de las principales dificultades que enfrenta la disciplina en la provincia: la falta de infraestructura adecuada para entrenar y competir. Según explicó, el escaso desarrollo del atletismo en algunas localidades, la limitada cantidad de torneos y la ausencia de una pista reglamentaria representan obstáculos importantes para ampliar la convocatoria y mejorar el nivel competitivo de los deportistas.

La profesora consideró que contar con una pista de atletismo reglamentaria permitiría generar mejores condiciones de preparación, incrementar las oportunidades de competencia y favorecer la incorporación de nuevos atletas. También señaló que las condiciones climáticas de Santa Cruz, especialmente el frío y el viento, dificultan los entrenamientos al aire libre, mientras que la disponibilidad de espacios cubiertos resulta limitada.

En ese contexto, Esper insistió en la importancia de impulsar el atletismo desde las edades más tempranas y promover iniciativas de mini atletismo en las escuelas, con el objetivo de despertar el interés de los chicos y construir una base más amplia de deportistas. La entrenadora entiende que el crecimiento de la disciplina requiere un trabajo sostenido, que permita acompañar a los atletas desde sus primeros pasos hasta su llegada a las competencias de mayor exigencia.

La participación en Valdivia también será una oportunidad de aprendizaje para los integrantes de la selección santacruceña. Compartir la experiencia con deportistas que entrenan en estructuras de alto rendimiento, como Guidetti y James, puede contribuir al intercambio de conocimientos y al desarrollo de quienes buscan consolidarse en el ámbito competitivo.

El desafío, sin embargo, irá más allá de los resultados que se obtengan en Chile. Santa Cruz será sede de los Juegos Binacionales de la Araucanía en 2027, una responsabilidad que vuelve necesario avanzar en la planificación deportiva y en el fortalecimiento de las condiciones de preparación de los atletas. En ese escenario, la disponibilidad de instalaciones adecuadas y la formación de nuevas generaciones serán aspectos centrales para que la provincia pueda afrontar el compromiso como anfitriona.

De esta manera, el atletismo santacruceño llegará a los Juegos de la Araucanía 2026 con una selección que combina representantes de distintas localidades y dos referentes de nivel nacional que buscarán cerrar su etapa en la competencia con una actuación destacada. Mientras el equipo se prepara para afrontar el desafío deportivo, el reclamo por mejores condiciones de entrenamiento vuelve a instalarse como una de las principales demandas para garantizar el crecimiento de la disciplina en Santa Cruz.