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Por Hugo Ferrer

En Avenida del Libertador y Melo, en la localidad de Vicente López, se inauguró una nueva estación de servicio con la alianza entre YPF y la cadena gastronómica McDonald’s para elevar la calidad de experiencia de los clientes.

La generación de empleo local – alrededor de 30 puestos directos – y la apuesta por la inversión y el desarrollo en Argentina fueron las claves de de una presentación que tuvo como participantes a Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF; Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados; Diego Santilli, Jefe de Gabinete; y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; además de otros empresarios e invitados especiales.

Hubo corte de cinta, recorrido por las instalaciones, placa conmemorativa y “degustación”.

Las claves de la sinergia

Los referentes de las empresas destacaron los puntos destacados de la alianza:

Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF: “Esto es mucho mejor para los clientes. Que alguien que venga a una estación de servicio pueda comer una hamburguesa McDonald’s, un buen café, venir con los hijos. Así que te agradezco por habernos elegido también para hacer esta alianza”

Woods Staton y Horacio Marín: la sinergia entre las empresas y el agradecimiento del municipio.

Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados: “Para nosotros es un gran honor. Hace 40 años, ahora en octubre, que llegamos a la Argentina y la gente decía ‘¿ustedes qué van a hacer en la Argentina vendiéndole carne a los argentinos? O sea, ‘ya hay suficiente carne, están locos’. Y estar con ustedes hoy, que es la compañía más grande y emblemática de la Argentina, además de ser un gran generador de riqueza para este país, es un honor, te lo digo sinceramente. Y que nos hayan escogido para mí personalmente es súper importante. Tenemos poco menos de 30 empleados en este restaurante, o sea que es un generador de empleo para el país. Y lo más importante es que es un generador de placer, modernismo, amabilidad y experiencia para los clientes, o sea mutuamente nos vamos a beneficiar un montón…”

Diego Santilli, Jefe de Gabinete: “Gracias Woods por estar aquí. La Argentina tiene uno de los mejores presidentes de la historia, que es Javier Milei… Pero Horacio, en materia de la compañía YPF, ha sido una revelación total y absoluta, pionero en la industria… Nosotros los ciudadanos muchas veces pasamos horas en las estaciones de servicio, son lugares donde tomamos un café, comemos una hamburguesa, compramos agua o vamos al baño. En todas esas condiciones esta alianza o unión muestra un lugar de calidad enorme… Es parte de nuestra esencia… Muchas gracias a ambos, un honor, un orgullo y un placer estar acá acompañándolos.”

Soledad Martínez, Intendente de Vicente López: “Bienvenidos a Vicente López. Es un honor y un orgullo que estén acá, que hayan elegido nuestra ciudad... En mi nombre y en el nombre de todos los vecinos de Vicente López, muchísimas gracias por lo que han hecho.”

El Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, Woods Station, agradeció la placa que le entregó Marín y leyó lo que decía: “YPF Energía Argentina te da la bienvenida McDonald’s. Los grandes comienzos merecen quedar grabados para siempre en conmemoración de la primera estación de servicio McDonald’s – YPF…”

Luego de una recorrida por la cocina, los baños, la playa de carga de combustible y de la charla con los empleados, Grupo Crónica pudo hablar con los protagonistas.

Woods Staton se desplazaba por cada sector del lugar. Estaba emocionado. “Esto es muy importante para nosotros. Y la alianza con YPF refuerza nuestro compromiso con Argentina.”

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli – además de recordar que es un apasionado y exigente con el café, destacó: “Estamos trabajando mucho. No paramos”, reconoció.

La intendenta de Vicente López Soledad Martínez con su participación concluyó la inauguración. El presidente de YPF pidió que se sume al pequeño escenario, con fondo de pantalla led, y habló brevemente. Luego, le dijo a Grupo Crónica: “Estoy muy feliz y muchas gracias por acompañarnos.”

Marín: “Vaca Muerta es una política de Estado”

Horacio Marín, habló con Grupo Crónica luego de la inauguración. Posó como con los equipos de fútbol: de pie, agachado, hincado, fotos y saludos. Y contando historias: “Hace cuarenta años hacía hasta dos horas y media de viaje para ir desde mi casa a comer una hamburguesa. Y estar viviendo esto hoy, me parece increíble.”

El tema de la sinergia de YPF y cómo sumarle valor a la empresa es un tema que Marín viene manifestando desde hace tiempo.

Hé participado en más de 20 exposiciones donde él ha estado como “speaker” o fue entrevistado. Y hasta en reuniones con periodistas. Siempre mantuvo y sostiene la misma idea: proyección y crecimiento. No le teme a la críticas y desafía a todos con gestión, inversiones y cómo sueña YPF para el 2031.

Hizo una balance de la AOG Patagonia en Neuquén, donde destacó la presencia del Presidente de la Nación reafirmando a Vaca Muerta como política de Estado, una afluencia récord de participantes y el interés de empresas internacionales de servicios por asociarse con firmas locales.

Horacio Marín en Neuquén en la AOG Patagonia 2026. Expuso en la charla de CEOs, con la moderación de Ernesto López Anadon, presidente del IAPG.

Además, en relación al estado actual y proyección dijo que YPF registra niveles récord en producción y ganancias.

Remarcó el hito del 26 de noviembre para la firma del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Así es como proyecta ubicar a la compañía entre las principales del mundo en no convencionales para el año 2031.

Y, además, habló de la salida de Campos Maduros de Santa Cruz y Chubut. Para Marín fue decisión estratégica indispensable para enfocar las inversiones prioritarias en Vaca Muerta y permitir que PYMEs operen los bloques tradicionales eficientemente.

También puso en valor el Instituto Vaca Muerta, donde se fortalece la capacitación y el empleo. El objetivo es la formación técnica de jóvenes, entre 20 y 30 años, para abastecer la demanda laboral de la industria energética con mano de obra calificada e innovación tecnológica.

-¿Qué balance puede hacer de la AOG Patagonia en Neuquén?

-Marín: Fue un hecho muy importante que haya ido el Presidente de la Nación y que diga fuertemente que Vaca Muerta es una política de Estado. Hizo un discurso muy bueno y quedó todo el mundo muy contento con la energía como la ve el Presidente. AOG Neuquén estuvo desbordado de gente comparado con otros años y creo que la cantidad de gente y la cantidad de empresas que hay son proporcionales, generalmente es proporcional a la producción, y como Vaca Muerta se va para arriba y estamos en picos históricos en la Argentina, es impresionante. ¡Es impresionante! Lo que se veía ahí, por lo menos por primera vez, es muchas empresas no operadoras extranjeras, sino empresas más de servicios que quieren trabajar, traer su tecnología a la Argentina y asociarse con empresas de servicios argentinas, lo cual me pareció algo para destacar.

Horacio Marin habló con Grupo Crónica: “YPF es la Argentina del palo y los argentinos nos merecemos que las empresas privadas se dediquen a generar valor”

-¿Dónde está YPF hoy? ¿Cómo es la proyección?

-Marín: YPF hoy está en sus máximos históricos en todo: producción, ganancias. Y la proyección es ir para arriba. Es muy importante el 26 de noviembre que firmemos la decisión final de inversión para el gas licuado, y ahí ya directamente es pura ejecución y vamos a dejar en el 2031 una compañía de clase mundial. Estoy hablando de clase mundial entre las 20 mejores del mundo, entre las 10 mayores, te diría capaz que top 5 no convencionales. De hecho, YPF tiene el portfolio de no convencionales del mundo, es la número sexta, por lo tanto podemos decir que vamos a ser una de las compañías más importantes del mundo.

-¿Cómo analiza a la distancia lo que fue la salida de YPF, tanto de Santa Cruz como de Chubut?

-Marín: Creo que fue una decisión absolutamente correcta. Logramos generar el ecosistema para empresas medianas y pequeñas. Y ahora está estable, paró la caída de producción, las empresas están siendo eficientes, se está generando valor. Y por el otro lado, YPF no podía seguir, porque al tener tantos pozos para Vaca Muerta – es una inversión de más de 200.000 millones de dólares – y tener campos con 3 dólares por barril de costo operativo contra campos que están entre 25, el mejor, y 90 dólares por barril, el peor de costo operativo, YPF no podía seguir en esa porque no podía ponerle foco. Y la verdad que YPF es la Argentina del palo, y los argentinos nos merecemos que las empresas privadas se dediquen a generar valor y YPF tiene que dar valor para los accionistas, de los cuales el accionista principal es el Estado Nacional. Y eso es lo que estamos haciendo.

El presidente Milei habló en la apertura de la AOG Patagonia en Neuquén. Horacio Martín destacó en diálogo con Grupo Crónica la importancia de su visita: “Vaca Muerta es política de Estado”.

-Usted, que fue el impulsor del Instituto Vaca Muerta, ¿cómo ve ese futuro? Porque es impresionante la demanda que hay y el tema de la capacitación, cómo ha impactado no sólo en Neuquén, sino para el resto…

Marín: Para mí la capacitación y la educación es uno de los pilares para el desarrollo. Nosotros veíamos que se iban a generar muchos puestos de trabajo, entonces lo que hicimos es el Instituto Vaca Muerta, que hoy se habla de que es el más moderno del mundo, lo cual es lógico porque lo acabamos de terminar. Los alumnos están muy contentos, es un éxito de calidad, de la gente cómo aprende. Ahora lo que viene es la etapa para consolidar el Instituto, que es la toma de los chicos, de los muchachos que se están certificando, en este momento graduando del Instituto, empiecen a trabajar. Y es muy importante porque la gente tiene entre 20 y 30 años, y le vamos a dar un aire de juventud, de conocimiento y de tecnología muy fuerte a nuestra industria.

-Horacio, la última, ¿Fórmula 1 el año que viene?

-Marín: No tengo ni idea, no me dedico a la Fórmula 1. (Risas)