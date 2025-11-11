Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exdiputado del PRO Diego Santilli juró este martes por la tarde como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.

El dirigente asumió en una ceremonia realizada pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Al momento del juramento, lo hizo “por Dios y por la patria”.

Del acto participaron familiares, miembros del gabinete y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Luego de las reuniones del lunes en Balcarce 50, Santilli prevé iniciar este miércoles una gira destinada a dialogar con “gobernadores aliados”. Eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para abrir esa ronda de encuentros.

De ese modo, el responsable de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para avanzar en el consenso de las reformas que el Gobierno plantea para la segunda parte del mandato, entre ellas cambios laborales, tributarios y del Código Penal.

