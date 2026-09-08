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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente la continuidad de Javier Milei después de 2027 y sostuvo que la Argentina necesita mantener durante varios años el rumbo económico y político iniciado por el actual Gobierno.

Santilli expresó su deseo de que Milei pueda conseguir un segundo mandato durante su participación en la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), que conto con la cobertura especial de La Opinión Austral y Crónica Comodoro. Allí planteó que uno de los principales problemas del país es la falta de continuidad entre las distintas gestiones.

“Si me preguntan a mí, yo quiero que Javier Milei sea el primer presidente no peronista o no kirchnerista de la era democrática, de esta joven democracia argentina, en ser reelecto”, afirmó el funcionario.

“Quiero que sea reelecto no solo por una relación personal o una visión personal, sino por la visión del país hacia donde estamos yendo y el contexto de la Argentina en el mundo”, agregó.

En ese sentido, Santilli advirtió sobre los cambios bruscos de orientación política y económica que atravesó la Argentina durante las últimas décadas. “Solemos ir cuatro años para un lado y después cuatro, ocho o doce para otro. Eso nos hace mucho daño como país”, sostuvo.

Para explicar su postura, Santilli utilizó como referencia el proceso de integración europea. Mencionó a países como Italia, España, Grecia y Portugal, que atravesaron dificultades económicas y que, según el funcionario, encontraron en la creación de la Unión Europea un marco de reglas comunes que limitó los cambios de rumbo.

Diego Santilli, durante su participación en el ciclo Democracia y Desarrollo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“La Unión Europea fue un proceso de paz originado porque tuvieron dos epicentros de guerras mundiales en Europa”, explicó Santilli, quien destacó posteriormente la creación de una unión aduanera y una moneda común como elementos que contribuyeron a establecer reglas de mayor estabilidad.

A partir de esa comparación, el jefe de Gabinete defendió la continuidad del programa económico de Milei y consideró necesario extenderlo durante un nuevo período presidencial.

“Creo que esta visión tiene que perdurar otro periodo más porque marca un camino de la Argentina”, afirmó.

Las declaraciones de Santilli se suman a otras expresiones recientes de dirigentes del oficialismo que ya comenzaron a hablar abiertamente de una eventual reelección de Milei en 2027. Entre ellos aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás sostuvo que el mandatario será “el primer Presidente no peronista que va a repetir” y aseguró que trabajan para alcanzar ese objetivo.

Santilli anticipó una elección “contundente” en 2027

El propio Santilli también se refirió a la estrategia electoral que La Libertad Avanza (LLA) buscará desplegar junto al PRO de cara a las elecciones ejecutivas de 2027. En ese marco, recordó el trabajo realizado durante las elecciones legislativas de 2025 y destacó la alianza entre ambos espacios.

“El año pasado nos decían que éramos Los Ángeles Lakers, porque un poquito amarillo, un poquito violeta”, recordó, en referencia al entendimiento político entre el oficialismo y el PRO.

Santilli señaló que el objetivo para 2027 será “ampliar y profundizar” esos acuerdos y sumar nuevos aliados en distintos distritos. Según explicó, el oficialismo buscará consolidar una estructura política que le permita avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.

El funcionario también destacó el resultado de las elecciones legislativas de 2025 y el crecimiento de la representación oficialista en el Congreso. Remarcó especialmente el acompañamiento del PRO y de distintos gobernadores durante los primeros dos años de gestión.

En ese contexto, sostuvo que el resultado electoral permitió al Gobierno alcanzar mayor capacidad de negociación parlamentaria, aunque consideró que todavía no es suficiente para llevar adelante todas las transformaciones que pretende impulsar la administración de Milei.

“Ahora tenemos que profundizar y eso significa consolidar, ampliar nuestra matriz de acuerdos, consolidando también el partido del Presidente”, afirmó.

De cara a 2027, Santilli anticipó además que el oficialismo apunta a obtener “una elección contundente”, con el objetivo de ganar nuevas provincias y consolidar aquellas en las que, según su análisis, ya existe un proceso de transformación alineado con el Gobierno nacional.

“El partido del Presidente, con la ampliación con nuestros socios y aliados estratégicos, va a llevarnos a tener una elección contundente el año que viene”, aseguró.

De esta manera, las declaraciones del jefe de Gabinete instalaron nuevamente la posibilidad de una reelección de Milei como uno de los principales objetivos políticos del oficialismo y plantearon la necesidad de construir una coalición más amplia para las elecciones presidenciales de 2027.