El doctor, Guillermo Capuya, analizó la tomografía de Mirtha Legrand con detalles sobre su salud en “La mañana con Moria” (El Trece) después de que, Mercedes Ninci, diera la primicia sobre el resultado del estudio.

La cronista anunció que “en cuanto a la tomografía que tenemos en informe exclusivo, la conclusión, dice: “Signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal, hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda, nódulo pulmonar de 14 mm en lóbulo superior derecho de características previamente descritas compatibles con hamartoma”.

“‘Sin cambios significativos en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año’. Doctor, ¿qué quiere decir todo esto que leí? Tradúzcame”, pidió Mercedes a Guillermo al terminar de leer el resultado del estudio.

Capuya respondió que Mirtha “básicamente, tiene un cuadro infeccioso respiratorio. Lo que dice ahí, de un hamartoma, es una lesión benigna, un tejido conectivo que puede estar con cartílago, que lo tiene ya hace tiempo”.

“Es importante, cuando hay un nódulo en el pulmón, el seguimiento a través de estudios radiológicos como la tomografía computada. Está claramente indicado que es un hamartoma, algo benigno que lo puede tener”, aclaró el médico.

El doctor anunció que “quiero mostrar cuál es la diferencia entre algo bronquial y una neumonía. Tenemos la tráquea, que se divide en dos bronquios fuentes principales: el derecho y el izquierdo. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos porque está el corazón y el pulmón derecho tiene tres lóbulos”.

“Cuando hay una bronquitis, la inflamación está ahí; se inflama el bronquio y dificulta la entrada y salida de aire. Al estar tapado de moco, la persona siente esos pitidos, las sibilancias. Se hace kinesiología respiratoria, porque esta inflamación genera moco”, explicó Guillermo.

Capuya reveló que “el color de la flema no condiciona ni hace el diagnóstico de si la persona tiene una infección por bacteria o viral. El color tiene que ver con el ataque de los glóbulos blancos, principalmente, neutrófilos, y esa acumulación de residuos forma ese color“.

“Dentro del pulmón esto se va dividiendo en pequeñas ramitas, bronquiolos, hasta llegar a unos saquitos llamados alvéolos. Cuando se llenan de material purulento o moco, no permiten hacer el intercambio gaseoso con la sangre. La neumonía ocurre cuando complica a todo un pulmón o a los dos, lo que se conoce como neumonía unilateral o bilateral”, cerró el médico.

Leé más notas de La Opinión Austral