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La Joaqui volvió a generar especulaciones sobre su vida sentimental tras mostrarse abrazada a un hombre en un video, el cual publicó en su cuenta de “TikTok”; sus seguidores, rápidamente, aseguraron que se trata de Tiago PZK, aunque, en la grabación, no se puede ver la cara de la persona que la acompaña.
Este posteo se suma a las otras imágenes que, la cantante, compartió en los últimos días y que generaron revuelo tras su separación de Luck Ra; en el video, la artista aparece con un buzo azul con capucha, abrazada y a upa de un hombre; mientras ella mira a cámara y sonríe, él baila completamente de espaldas, por lo que no se alcanza a distinguir su cara.
@soylajoaqui
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Además, en la grabación, La Joaqui canta una canción que sus seguidores ya habían escuchado en otro posteo de la artista; se trata del mismo tema que, Tiago PZK, estaría por estrenar y del que ella ya había compartido un adelanto en sus redes.
En esa parte de la letra, se escucha: “Que no se entere que sos como tu vieja que te gustan villeros. Prendo tu choy, voy a tu country”.
La coincidencia volvió a alimentar las versiones sobre un vínculo entre los dos artistas, que ya habían quedado bajo la lupa después de que, La Joaqui, fuera vista junto a Tiago y sus hijas.
Además, la cantante había contado, públicamente, que conoce al músico desde antes de su relación con Luck Ra y que entre ellos existe una amistad de varios años.
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