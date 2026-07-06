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En la previa del encuentro entre la Selección Argentina y la Selección de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló con los medios en conferencia de prensa. Allí se refirió, entre otras cosas, al equipo que parará en el Mercedes Benz Stadium.

En este sentido, el DT oriundo de Pujato afirmó que habrá por lo menos un cambio respecto al equipo que venció a Cabo Verde, ya que Leandro Paredes se meterá para jugar como mediocampista central y así ocupar el lugar de Alexis Mac Allister, quien se correrá a la izquierda.

“Si, el equipo lo tengo pero a ellos no se los dije hoy. Más o menos ya saben del tema”, inició el entrenador para revelar que ya tiene confirmado el equipo, pero que aún los futbolistas no lo saben, por lo que se los dirá previo al partido.

Siguiendo por la misma línea, confirmó que el volante de Boca volverá a ser titular, tal como lo hizo en el encuentro ante Jordania por la fase de grupos: “Leandro está disponible para jugar y dicen que va se metería en el equipo, así que juega”.

Además, explicó por qué no fue titular en los otros partidos: “Leandro vino lesionado, por eso no fue el 5. Las veces que dio sensaciones de estar bien jugó. Vino lesionado después de la Copa Libertadores, hizo un esfuerzo para llegar y el suplente ideal de él es Alexis, porque Enzo en su equipo juega a una altura más. Por eso optamos que cuando no está Leandro juegue Alexis. El motivo principal es porque estaba lesionado Paredes”.

Y cerró argumentando qué buscan con su ingreso: “Buscamos tener la pelota y que Paredes distribuya. Es un jugador que ya conocemos. Estando él en cancha el equipo gira de otra manera. Con Alexis el equipo juega bien, él hizo un esfuerzo bárbaro para jugar ahí y lo hizo bien, pero el 5 de la mayoría de los partidos fue Leandro y es verdad que el equipo con él se encuentra cómodo. Encontramos jugadores a otra altura y para nosotros es un jugador fundamental”.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Egipto

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Pau, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

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