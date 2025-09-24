Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, informó que su país negocia con la Argentina una línea de swap de U$S 20.000 millones con el Banco Central. Además, señaló que el Tesoro está dispuesto a comprar deuda argentina en dólares si las condiciones del mercado lo requieren.

Durante su anuncio, Bessent aclaró que este mecanismo de swap y compra de bonos no necesita aprobación del Congreso Nacional, a diferencia de lo que sucedería con un crédito stand by.

Oferta de crédito stand by y coordinación con Milei

El funcionario estadounidense aseguró que también están dadas las condiciones para ofrecer a la Argentina un crédito stand by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, en el marco de las conversaciones mantenidas con el presidente Javier Milei y su equipo económico.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, sostuvo Bessent.

Inversiones y apoyo empresarial

En su mensaje, Bessent reveló que mantiene contacto con empresas estadounidenses interesadas en realizar inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de la economía argentina. Estas compañías aguardan mayor certidumbre política y económica para avanzar con proyectos de gran escala.

“También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, agregó el secretario del Tesoro.

El secretario del Tesoro también destacó que “Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos” y que las reformas impulsadas por el gobierno de Milei, como la consolidación fiscal y la liberalización de precios, son claves para recuperar la estabilidad.

Respaldo político de Trump a Milei

Bessent subrayó que el presidente Donald Trump mantiene un “firme apoyo” al gobierno de Javier Milei y calificó la relación bilateral como “estratégica y geopolíticamente relevante”. Recordó que ambos mandatarios mantuvieron un extenso encuentro en Nueva York, donde coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación económica.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, enfatizó el secretario.