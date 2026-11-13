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A partir del 26 de noviembre, comenzarán a regir nuevos aranceles para los trámites de DNI y pasaportes en Santa Cruz. La actualización fue establecida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y tendrá alcance en todas las jurisdicciones del país, por lo que también se aplicará en la provincia.

La medida fue informada por la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, que precisó que el nuevo esquema tarifario contempla modificaciones en los costos de emisión y actualización de documentos.

Los valores estarán expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo importe se actualizará cada seis meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto costará tramitar el DNI

Para los ciudadanos argentinos, los nuevos valores iniciales serán los siguientes:

Actualización del DNI de 5 y 8 años: $20.000.

$20.000. Actualización del DNI de 14 años: $20.000.

$20.000. Nuevo ejemplar de DNI: $20.000.

$20.000. DNI Exprés: $52.000.

En el caso de las personas extranjeras, la primera identificación, las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años y la emisión de nuevos ejemplares tendrán un costo inicial de $40.000.

Pasaporte: cuáles serán los nuevos precios

La actualización también alcanzará a los documentos necesarios para viajar al exterior. Desde el 26 de noviembre, los valores establecidos serán:

Pasaporte ordinario con entrega regular: $130.000.

$130.000. Pasaporte con entrega exprés: $260.000.

De esta manera, quienes necesiten gestionar o renovar su documentación deberán tener en cuenta los nuevos importes antes de iniciar el trámite.

Qué trámites seguirán siendo gratuitos

Desde el organismo provincial aclararon que la actualización de los aranceles no elimina las exenciones ni las gratuidades contempladas en la normativa vigente.

En ese sentido, continuará siendo gratuito el primer DNI para niñas y niños de entre 0 y 6 meses nacidos en el territorio nacional. También se mantendrá sin costo la rectificación de datos cuando no implique la emisión de un nuevo documento.

Dónde realizar consultas y trámites en Río Gallegos

Las personas que necesiten asesoramiento sobre los requisitos, procedimientos y gestiones vinculadas con el DNI y el pasaporte pueden acercarse a la oficina del Registro Civil de Río Gallegos.

La atención se realiza en Mariano Moreno 123, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 16:00.