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El Hospital Alemán de Buenos Aires publicó el primer parte médico oficial sobre Pata Villanueva, en medio de la preocupación que generó su internación; la difusión llega tras versiones en los medios y el aviso de su familia, que atribuyó el ingreso a una infección urinaria y dijo que, la paciente, está estable.
En el comunicado, el sanatorio, indicó: “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que, la paciente María del Carmen Villanueva, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”. El texto no detalló el cuadro ni la evolución clínico más allá de esa confirmación.
El comunicado, además, agregó: “El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará, en todo momento, el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.
Esa precisión buscó poner límites a la circulación de detalles médicos y proteger la privacidad de la exvedette en redes.
Qué dijo Alberto ‘Conejo’ Tarantini
Alberto ‘Conejo’ Tarantini, exmarido de la actriz, intentó calmar la alarma, e, indicó: “Está bien; fue simplemente una infección urinaria”; también, agregó que la paciente seguirá bajo observación y aclaró que, actualmente, ya “no” se encuentra en terapia intensiva.
La información empezó a circular luego del comentario de Pilar Smith en “LAM” (América TV), que aseguró que, Villanueva, había sido internada en terapia intensiva desde el lunes 25 de mayo; esa versión potenció el interés público y generó consultas a la familia y al centro de salud, que terminaron con el parte oficial del Hospital Alemán.
Aunque allegados remarcaron estabilidad y señalaron que todo se desencadenó por una infección urinaria, el parte del Hospital Alemán presentó una versión más formal y menos detallada; por ahora, el foco sigue en la observación y el tratamiento; el centro médico pidió resguardar la intimidad mientras continúa el seguimiento clínico.
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