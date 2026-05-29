Your browser doesn’t support HTML5 audio

La segunda edición de los “Martín Fierro de Portales Web” se llevará a cabo este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte; la ceremonia organizada por La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), busca distinguir a los sitios de noticias y columnistas, hasta documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online.

El encuentro tendrá 33 categorías, donde se buscará premiar a lo más destacado del último año en el ámbito digital.

Cabe destacar que, entre los nominados, se encuentra Crónica, que participa de la terna de “Innovación en medios digitales”; a su vez, el director de contenidos de “Crónica TV”Facundo Pedrini, también está nominado en “Crónica urbana”.

Facundo Pedrini, director de contenidos de “Crónica TV”.

Martín Fierro de Portales Web: las ternas y los nominados

1. Sitio de noticias argentino

Infobae
La Nación
Clarín
El Cronista
TN
Mitelefe
A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds – Infobae
La Nación
TN
Pressover News

3. Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick – Infobae
Hugo Alconada Mon – La Nación
Nicolás Wiñazki – Clarín
Roberto Navarro – El Destape
Francisco Olivera – La Nación
Bruno Yacono – TN
Mariel Fitz Patrick (Adrian Escandar)

4. Nota de actualidad

MIRA TAMBIÉN

Miguel Wiñazki – Clarín
Nelson Castro – Perfil
Stella Garnica – A24
Pablo Sirvén – La Nación
Gustavo Noriega – El Observador

5. Diseño integral

Página 12
Clarín
Cenital
Infobae
Ahora

6. Entrevista o reportaje

María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras – Infobae
Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri – TN
Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno – News Digitales
Luli Fernandez, entrevista a Teresa Calandra – Infobae
Mariana Arias, entrevista a Cris Morena – La Nación

7. Crónica urbana

Facundo Pedrini – Panama Revista
Andrés Klipphan – Infobae
Cristian Alarcón – Revista Anfibia
Martin Ciccioli – TN
Gonzalo Rodriguez – A24

8. Periodista 2025

Hernan De Goni – El Cronista
Jorge Fontevecchia – Perfil
Victoria Liendo – Seúl
Luis Novaresio – Infobae

9. Documental

MIRA TAMBIÉN

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria – Infobae
Paralelo 46: la flota depredadora – Clarín
Dólar: un amor argentino – El Cronista
Subrogación de vientres – Filo News

10. Editor periodístico

Valeria Cavallo – Infobae
Ricardo Roa – Clarín
Juan Abraham – Revista Gente
Javier Petersen – El Cronista
Jose Del Rio – La Nación
Estefania Pozzo – Buenos Aires Herald
Martín Fierro 2025 a los portales web

11. Innovación en medios digitales

El Cronista
Clarín
News Digitales
Crónica
Olé

12. Sitio de investigación

DIB
El Archivo
La Política Online
Cenital

13. Sitio de información general

Minuto Uno
Agencia Nova
Rosario Nuestro
Mitelefe

14. Sitio político

MIRA TAMBIÉN

La Política Online
El Destape
Realpolitik
La Tecla
El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

Primiciasya – A24
Pronto
Teleshow – Infobae
Paparazzi
Chisme
Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

Olé
ESPN
Todo Fútbol
El Gráfico
TyC Sports
Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein – Clarín
Jaime Durán Barba – Perfil
Felipe Pigna – Clarín
Florencia Monfort – Página 12

18. Sitio del interior

El Marplatense
Mejor Informado
Cadena 3
La Nueva
La Gaceta

19. Columnista político

MIRA TAMBIÉN

Facundo Chaves – Infobae
Adrián Ventura – TN
Mariano Roa – Clarín
Luis Majul – El Observador
Joaquín Morales Solá – La Nación
Javier Fuego Simondet – La Nación

20. Analista político

Ernesto Tenembaum – Infobae
Romina Manguel – El Observador
Mariana Veron – Infobae
Eduardo Van der Kooy – Clarín
Eduardo Aliverti – Página 12

21. Columnista económico

Sebastián Catalano – Infobae
Liliana Franco – Ámbito
Javier Manuel Compte – El Cronista
Ezequiel Bustos – Clarín
Guillermo Laborda – El Cronista
Carlos Burgueno – Perfil

22. Columnista deportivo

Gustavo Grabia – Infobae
Roman Iucht – La Nación
Daniel Avellaneda – Clarín
Cholo Sottile – Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

Osvaldo Bazán – Seúl
Facundo Pastor – A24
Ricardo Ragendorfer – Tiempo Argentino
Martín Fierro 2025 a los portales web – Banner Infobae

24. Editorialista

Luis Majul – La Nación
Carlos Pagni – La Nación
Roberto Navarro – El Destape
Ricardo Roa – Clarín

25. Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez – Infobae
Jonatan Viale – TN
Daniel Bilotta – La Nación
Sergio Berensztein – La Nación

26. Periodista de judiciales

Silvana Boschi – Infobae
Nicolás Pizzi – La Nación
Hernán Capiello – La Nación
Irina Hauser – Página 12
Lucía Salinas – Clarín
Alejandra Lazo – Revista Quorum

27. Columnista de policiales

Federico Fahsbender – Infobae
Gustavo Carabajal – La Nación
Ricardo Canaletti – TN
Mauro Szeta – Vía Szeta

EN ESTA NOTA APTRA Crónica Facundo Pedrini infobae martin fierro portales web

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Martín Fierro de Portales Web: Crónica, nominado por innovación de medios digitales

Martín Fierro de Portales Web: Crónica, nominado por innovación de medios digitales

Creamfields vuelve a la Argentina: todos los detalles

Creamfields vuelve a la Argentina: todos los detalles

El picante descargo de Stephanie Demner luego de que su ecografista filtrara su embarazo: “Denunciarla”

El picante descargo de Stephanie Demner luego de que su ecografista filtrara su embarazo: “Denunciarla”

Una jubilada ganó una camiseta de la Selección Argentina y blanqueó al aire que está de novia

Una jubilada ganó una camiseta de la Selección Argentina y blanqueó al aire que está de novia