La segunda edición de los “Martín Fierro de Portales Web” se llevará a cabo este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte; la ceremonia organizada por La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), busca distinguir a los sitios de noticias y columnistas, hasta documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online.
El encuentro tendrá 33 categorías, donde se buscará premiar a lo más destacado del último año en el ámbito digital.
Cabe destacar que, entre los nominados, se encuentra Crónica, que participa de la terna de “Innovación en medios digitales”; a su vez, el director de contenidos de “Crónica TV”, Facundo Pedrini, también está nominado en “Crónica urbana”.
Martín Fierro de Portales Web: las ternas y los nominados
1. Sitio de noticias argentino
Infobae
La Nación
Clarín
El Cronista
TN
Mitelefe
A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
Malditos Nerds – Infobae
La Nación
TN
Pressover News
3. Investigación periodística
Mariel Fitz Patrick – Infobae
Hugo Alconada Mon – La Nación
Nicolás Wiñazki – Clarín
Roberto Navarro – El Destape
Francisco Olivera – La Nación
Bruno Yacono – TN
4. Nota de actualidad
Miguel Wiñazki – Clarín
Nelson Castro – Perfil
Stella Garnica – A24
Pablo Sirvén – La Nación
Gustavo Noriega – El Observador
5. Diseño integral
Página 12
Clarín
Cenital
Infobae
Ahora
6. Entrevista o reportaje
María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras – Infobae
Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri – TN
Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno – News Digitales
Luli Fernandez, entrevista a Teresa Calandra – Infobae
Mariana Arias, entrevista a Cris Morena – La Nación
7. Crónica urbana
Facundo Pedrini – Panama Revista
Andrés Klipphan – Infobae
Cristian Alarcón – Revista Anfibia
Martin Ciccioli – TN
Gonzalo Rodriguez – A24
8. Periodista 2025
Hernan De Goni – El Cronista
Jorge Fontevecchia – Perfil
Victoria Liendo – Seúl
Luis Novaresio – Infobae
9. Documental
Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria – Infobae
Paralelo 46: la flota depredadora – Clarín
Dólar: un amor argentino – El Cronista
Subrogación de vientres – Filo News
10. Editor periodístico
Valeria Cavallo – Infobae
Ricardo Roa – Clarín
Juan Abraham – Revista Gente
Javier Petersen – El Cronista
Jose Del Rio – La Nación
Estefania Pozzo – Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
El Cronista
Clarín
News Digitales
Crónica
Olé
12. Sitio de investigación
DIB
El Archivo
La Política Online
Cenital
13. Sitio de información general
Minuto Uno
Agencia Nova
Rosario Nuestro
Mitelefe
14. Sitio político
La Política Online
El Destape
Realpolitik
La Tecla
El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
Primiciasya – A24
Pronto
Teleshow – Infobae
Paparazzi
Chisme
Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
Olé
ESPN
Todo Fútbol
El Gráfico
TyC Sports
Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
Alejandro Borensztein – Clarín
Jaime Durán Barba – Perfil
Felipe Pigna – Clarín
Florencia Monfort – Página 12
18. Sitio del interior
El Marplatense
Mejor Informado
Cadena 3
La Nueva
La Gaceta
19. Columnista político
Facundo Chaves – Infobae
Adrián Ventura – TN
Mariano Roa – Clarín
Luis Majul – El Observador
Joaquín Morales Solá – La Nación
Javier Fuego Simondet – La Nación
20. Analista político
Ernesto Tenembaum – Infobae
Romina Manguel – El Observador
Mariana Veron – Infobae
Eduardo Van der Kooy – Clarín
Eduardo Aliverti – Página 12
21. Columnista económico
Sebastián Catalano – Infobae
Liliana Franco – Ámbito
Javier Manuel Compte – El Cronista
Ezequiel Bustos – Clarín
Guillermo Laborda – El Cronista
Carlos Burgueno – Perfil
22. Columnista deportivo
Gustavo Grabia – Infobae
Roman Iucht – La Nación
Daniel Avellaneda – Clarín
Cholo Sottile – Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
Osvaldo Bazán – Seúl
Facundo Pastor – A24
Ricardo Ragendorfer – Tiempo Argentino
24. Editorialista
Luis Majul – La Nación
Carlos Pagni – La Nación
Roberto Navarro – El Destape
Ricardo Roa – Clarín
25. Columnista de opinión
Mónica Gutiérrez – Infobae
Jonatan Viale – TN
Daniel Bilotta – La Nación
Sergio Berensztein – La Nación
26. Periodista de judiciales
Silvana Boschi – Infobae
Nicolás Pizzi – La Nación
Hernán Capiello – La Nación
Irina Hauser – Página 12
Lucía Salinas – Clarín
Alejandra Lazo – Revista Quorum
27. Columnista de policiales
Federico Fahsbender – Infobae
Gustavo Carabajal – La Nación
Ricardo Canaletti – TN
Mauro Szeta – Vía Szeta
