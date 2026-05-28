A través de las redes oficiales de Creamfields, se confirmó que el festival de música electrónica volverá a la Argentina con su 18ª edición con producción de Fenix Entertainment; el día elegido es el sábado 14 de noviembre y se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad.

Hasta el momento, no hay información acerca de cuándo será la venta de entradas, los precios ni el line -up, el cual suele revelarse a medida que se acerca la fecha del evento.

Creamfields surgió con la idea de ofrecer un festival de música electrónica y entretenimiento en un gran espacio al aire libre; a lo largo de los años, se consolidó como el festival favorito del público: es la pista de baile más grande del mundo y tiene una propuesta artística que une a grandes exponentes de la escena electrónica internacional, con figuras locales consolidadas y talentos emergentes.

Desde hace diez años, es uno de los más grandes festivales del género en el mundo y presenta, por show, más de 90 artistas nacionales e internacionales.

DJs pioneros y bandas exponentes de la música electrónica como Chemical Brothers, Faithless, Basement Jaxx, Groove Armada, Underworld, Fatboy Slim, Hernán Cattáneo, John Digweed, Sasha y Paul Oakenfold, participaron en las diferentes ediciones del festival y deslumbraron con sus sets a más de 50.000 personas por show.

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