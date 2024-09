Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La causa de violencia de género entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez continúa con la incorporación de material audiovisual que exponen cada vez más al expresidente. Este lunes, se filtró un nuevo audio en el que ambos mantienen una tensa discusión por la invitación que Fernández le habría hecho a una conocida de Yáñez.

Según consignó BAE Negocios, la semana pasada, surgió un primer audio en donde el exmandatario insulta explícitamente a Yáñez, durante los años de presidencia en la Quinta de Olivos.

La causa que comparte la expareja está en pleno proceso judicial: hay desfile de testigos y se incorporan pruebas para dilucidar qué tipo de vínculo tenían ambos durante sus años de pareja. La última medida está vinculada a la jubilación de privilegio que cobra el expresidente.

Fabiola Yáñez denunció que Alberto Fernández ejerció violencia física y “terrorismo psicológico” sobre ella. Desde entonces, comenzó a filtrarse una serie de imágenes y videos en donde se la puede ver a ella con grandes moretones en su cuerpo.

Nuevo audio entre Alberto y Fabiola

El nuevo audio que se filtró trata sobre una discusión entre ambos. Se la puede escuchar a Fabiola recriminándole a Alberto sobre una supuesta cita que él mismo habría pautado con una persona que Yáñez le habría presentado. Ella, enojada, no lo deja hablar: “Vos me humillas e invitas a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté”.

“Y le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’. Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”, recrimina Fabiola, y le pone un ultimátum: “Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.

Imagen negativa de Alberto Fernández

Alberto Fernández supo tener la imagen positiva más alta posible. Durante los primeros meses de la gestión de la pandemia 2020, el expresidente era altamente valorado por la gente. Sin embargo, todo se derrumbó.

A lo largo de su presidencia, la percepción de la gente empezó a decrecer. Sobre todo con la fiesta de Olivos, la celebración de cumpleaños de la exprimera dama en plena circulación del covid-19. Todo terminó de caer cuando se filtraron las primeras imágenes de Fabiola Yáñez con moretones en su ojo y su brazo, que terminó en una denuncia formal ante la Justicia. Desde entonces, Fernández roza el 100% de imagen negativa