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Mauro Icardi respondió con dureza al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de que el organismo anunciara su inhabilitación preventiva para conducir. La medida fue comunicada después de la difusión de un video de la China Suárez en el que se la observa asomando gran parte de su cuerpo por la ventanilla de un vehículo en movimiento mientras el futbolista se encontraba al volante.

A través de su cuenta de X, Icardi cuestionó el alcance de la decisión y puso en duda que las autoridades puedan inhabilitar la licencia italiana que, según afirmó, tiene vigente hasta 2029.

“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió el delantero en respuesta a una publicación del Ministerio de Transporte.

“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, escribió el futbolista.

Según la información oficial del Gobierno argentino, existe un acuerdo entre Argentina e Italia para el reconocimiento recíproco y el canje de licencias de conducir. El convenio contempla el reconocimiento de determinadas licencias italianas vigentes y establece condiciones específicas para el canje de permisos de conducir de ciudadanos residentes en ambos países.

El futbolista también cuestionó que el Ministerio de Transporte difundiera públicamente información sobre su situación y lanzó una fuerte crítica contra el organismo.

“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, expresó Icardi.

Además, aprovechó la publicación para cuestionar el estado de las calles y el funcionamiento del tránsito en la provincia de Buenos Aires.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, manifestó.

Finalmente, el delantero vinculó la intervención de las autoridades con la repercusión mediática que tuvo el episodio: “Todo por un ratito de chimento”.

Qué dijo el Ministerio de Transporte sobre Mauro Icardi

El organismo bonaerense había informado que Icardi quedaba inhabilitado preventivamente para conducir y que, antes de obtener una nueva licencia, deberá atravesar una evaluación destinada a determinar su aptitud para manejar.

“La seguridad vial no admite excepciones”, había señalado el Ministerio al comunicar la medida.

La decisión se produjo luego de que se viralizara el video publicado por la China Suárez, en el que aparece realizando una maniobra considerada riesgosa mientras el vehículo circulaba.

La respuesta de Mauro Icardi por su licencia italiana

Frente al comunicado oficial, Icardi sostuvo que posee una licencia de conducir italiana vigente y cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades bonaerenses.

“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, escribió el futbolista.

Según la información oficial del Gobierno argentino, existe un acuerdo entre Argentina e Italia para el reconocimiento recíproco y el canje de licencias de conducir. El convenio contempla el reconocimiento de determinadas licencias italianas vigentes y establece condiciones específicas para el canje de permisos de conducir de ciudadanos residentes en ambos países.

El futbolista también cuestionó que el Ministerio de Transporte difundiera públicamente información sobre su situación y lanzó una fuerte crítica contra el organismo.

“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, expresó Icardi.

Además, aprovechó la publicación para cuestionar el estado de las calles y el funcionamiento del tránsito en la provincia de Buenos Aires.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, manifestó.

Finalmente, el delantero vinculó la intervención de las autoridades con la repercusión mediática que tuvo el episodio: “Todo por un ratito de chimento”.

El video de la China Suárez que generó la polémica

La controversia comenzó después de una publicación de la China Suárez en redes sociales. En el video se la observa sentada sobre la ventanilla de un automóvil en movimiento, con gran parte de su cuerpo fuera del vehículo, mientras canta una canción de Dua Lipa.

“No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, escribió la actriz y cantante junto a las imágenes.

En el video también se puede observar a Mauro Icardi al volante. La publicación terminó con un beso entre ambos y generó una amplia repercusión en redes sociales.

“Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”, agregó la China Suárez en la descripción de la publicación.

A partir de la difusión de esas imágenes, el Ministerio de Transporte bonaerense intervino y anunció la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi para conducir, al considerar que la situación registrada en el video implicaba un riesgo para los ocupantes del vehículo y para terceros.

La medida y la posterior respuesta del futbolista abrieron además un interrogante sobre el alcance de la decisión respecto de una licencia italiana vigente, cuestión que Icardi planteó públicamente en su intercambio con el organismo.