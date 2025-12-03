Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Comodoro Turismo se anunció la proyección del documental que fue filmado en las costas del Golfo San Jorge por la Productora Jumara Films, en colaboración con National Geographic Pristine Seas. Será el martes 9 de diciembre a las 19:30 horas, en el Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia, con entrada gratuita mediante inscripción previa.

El documental “SEI, la ballena desconocida” es una impactante proyección de 30 minutos que revela, por primera vez en la historia, uno de los fenómenos naturales más relevantes del Mar Argentino: la llegada de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge, frente a las costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, indicó que “esta presentación es un evento de gran relevancia porque marca el resultado de un gran trabajo técnico y profesional que se hizo en la zona junto a nuestros científicos de la Universidad y prestadores de servicios, que hicieron posible la colocación de rastreadores satelitales para monitorear el movimiento, el comportamiento y la migración de las ballenas en tiempo real. Todo ello proporcionó datos cruciales para su conservación, estudio y el potencial que podría transformar el turismo en Comodoro para siempre”, puntualizó.

el biólogo Mariano Coscarella de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Ciencia

LU12 AM680 Radio Río Gallegos dialogó con el biólogo Mariano Coscarella de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Contó que en las “costas del Golfo San Jorge, entre Chubut y Santa Cruz, desde el 2010 aproximadamente se divisaron las ballenas y a partir del 2017 con la profesora Marina Riera de la universidad también, decidimos este presentar un proyecto para ver qué estaba sucediendo”.

“Es la tercera más grande de las ballenas y lo que nos impresionó, durante los primeros años hicimos investigaciones para conocer porqué venían, qué especie era, si venían todos los años y lo que más impresionó fue la cantidad de animales que se veían cerca de la costa para una ballena que es normalmente una ballena oceánica“, relató.

Durante estos años, los científicos trabajaron con una multiplicidad de métodos tendientes a descubrir cómo se movían dentro del Golfo San Jorge.

“Instalamos rastreadores satelitales y desde el 2020 se analiza el comportamiento, mientras que ya se sumaron cuatro prestadores turísticos con quienes desarrollamos la técnica de cómo acercarse de manera segura”, precisó el científico.

Antecedentes

En el paraje La Lobería se pudo determinar que existió una factoría, se procesaban hasta 15 animales e hizo desaparecieran de esta zona. Después de casi 100 años las poblaciones comienzan a recuperarse.

“Lo que estamos viendo es la recuperación de la población del Atlántico Sur Occidental de las ballenas seis. Y las crónicas indicaban que los animales estaban acá comiendo y es exactamente lo que vienen a hacer”, resaltó el científico.