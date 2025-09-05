Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Pádel Argentino (APA) confirmó el cuerpo técnico que tendrá a cargo a la Selección Argentina de Menores, que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre representará al país en el Mundial de España. Entre los nombres aparece el de Sebastián Propato, entrenador con más de una década de experiencia en la formación de jugadores y padre de dos jóvenes talentos surgidos en El Calafate, Fiorella y Santino, quienes ya brillan a nivel internacional.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Propato contó que la noticia lo sorprendió gratamente: “La verdad que sí, estaba un poco sorprendido, pero feliz y con muchas ganas de hacerlo. Es una responsabilidad enorme y un sueño cumplido”, expresó.

Si bien la posibilidad había estado sobre la mesa en años anteriores, recién ahora llegó la confirmación oficial. Propato se sumará al equipo encabezado por Javier Blanco como capitán, acompañado por las reconocidas exjugadoras Cecilia Reiter y Virginia “China” Mazzuchi, multicampeonas mundiales y referentes de la disciplina.

“Son personas muy conocidas en el ambiente y con quienes ya tenía relación, sobre todo por la formación de jugadores. Es un orgullo compartir este desafío con ellos”, señaló.

Argentina, una potencia en crecimiento

El pádel argentino atraviesa un presente de auge, consolidándose como potencia internacional. Propato lo explicó con claridad: “En los ‘90 explotó, después decayó porque dejó de ser negocio sostener canchas. Hoy la historia es distinta: las transmisiones televisivas, la llegada de sponsors y la profesionalización de los jugadores lo transformaron. Hoy un jugador de pádel es un verdadero atleta”.

La evolución del deporte también se refleja en la inserción global: los torneos Premier Padel en Sudamérica agotan entradas con meses de anticipación, mientras que plataformas y canales oficiales de la Federación Internacional transmiten competencias en directo.

Una familia marcada por el pádel

El nombre Propato ya es sinónimo de pádel. Sus hijos, Fiorella y Santino, comenzaron en El Calafate y hoy representan a Argentina en distintos niveles. En 2023, ambos fueron convocados al Mundial: este año, Fiorella integrará la selección femenina y Santino competirá en el Open de Menores, torneo paralelo al de selecciones.

“Los dos ya son jugadores profesionales. Fiorella ganó su primer torneo internacional en Chile y llegó a instancias decisivas en Brasil y Argentina. Santino también viene creciendo mucho y tendrá su desafío en el Mundial por parejas”, contó el entrenador.

El camino comenzó casi de casualidad. “Yo no era entrenador, empecé a entrenarlos porque era difícil conseguir alguien que pudiera hacerlo con continuidad. De a poco sumamos la parte física, mental, nutricional… y terminamos formando jugadores profesionales”, recordó.

Aunque actualmente la familia vive en Las Flores, provincia de Buenos Aires, para facilitar la logística de competencias, el vínculo con El Calafate sigue intacto. “Hasta los 12 años mis hijos vivieron allá. Siempre nos sentimos parte y recibimos mensajes muy lindos de la gente de Santa Cruz. Nunca hay que olvidarse de dónde uno viene”, remarcó Sebastián.

Un desafío con los pies en la tierra

De cara al Mundial de Menores en España, Propato resaltó que el objetivo es doble: buscar resultados y cuidar a los chicos en una etapa crucial. “Muchos ya tienen contratos profesionales y se van a vivir al exterior, pero siguen siendo adolescentes. Nuestro trabajo también es acompañarlos en lo humano”, subrayó.

Finalmente, se permitió una reflexión personal: “Este era un sueño que tenía como papá y como entrenador. Ahora me toca vivirlo también desde adentro del cuerpo técnico y quiero dar todo para que Argentina logre un gran papel en el Mundial”.

El desafío en España marcará un nuevo capítulo para el pádel argentino y también para la historia personal de Sebastián Propato, un hombre que llevó su pasión de El Calafate a los escenarios más exigentes del mundo.