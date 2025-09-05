La Voz Argentina (Telefe) avanza a paso firme en la etapa de Los Rounds y, en la última emisión, le tocó al Team Miranda eliminar a dos integrantes de su equipo.

Primero, le tocó a Lali Espósito y, luego, a Luck Ra; esta vez, fue el turno del Team Miranda! integrado por Juliana Gattas y Ale Sergi; la dupla popera tuvo que tomar la difícil decisión de expulsar de la competencia a un integrante de su equipo, tras haber sido eliminado otro.

Tras presenciar la presentación musical de cada uno de ellos, Miranda! anunció la continuidad en la competencia de Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.

Cabe recordar que, en esta etapa del reality, cada coach salva, directamente, a tres concursantes de su equipo y el resto del jurado establece los puntajes para los demás; el que menos puntos sume, queda eliminado.

En este caso, Sergi y Gattas dejaron a dos cantantes fuera de la competencia porque tenía un integrante más, tras la vuelta de Leandro Colman por decisión del público.

Al momento de conocer la decisión de los otros miembros del jurado, Nico Occhiato reveló que, otra vez, había ocurrido un triple empate. “Hoy van a quedar dos en el camino, porque hay un participante más por “El Regreso”; hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron… Quien se mete es Sofía Verna y, la segunda persona más votada, es Aimel Sali“.

El conductor explicó que hubo triple empate, pero que hay una cuarta persona que es la que tuvo el puntaje más bajo y ya está eliminada, y, anunció: “Lamentablemente, la persona que se queda en el camino del Team Miranda!, esta noche, es Leandro Colman”.

“El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos, de puro corazón, que la sepan aprovechar; abrácense a este momento”, dijo Ale antes de mencionar a los eliminados.

“Primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez”, anunció Juliana y, luego, Ale, indicó: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán“; de esta manera, el segundo eliminado del equipo de Juliana Gattas y Ale Sergi fue Josué Cordero.

Tras doble eliminación, el Team Miranda! quedó con 7 integrantes: Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.

Leé más notas de La Opinión Austral