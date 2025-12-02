Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mora Godoy expuso un costado desconocido de su vida privada al relatar un episodio ocurrido durante la temporada 2019 en Mar del Plata, un período que definió como “inolvidable”. La bailarina habló con un medio porteño y explicó que, en aquel verano, mantuvo tres relaciones al mismo tiempo, hecho que manejó entre funciones, compromisos profesionales y una gran actividad social.

Contó que intentó organizar sus días para que los tres hombres no coincidieran en el teatro. Sin embargo, una noche dos de ellos aparecieron en la misma función. La artista pidió que los ubicaran en distintas plateas y logró disimular la situación. El episodio se volvió más complejo cuando ambos la siguieron a una pizzería tradicional de la costa y luego llegó el tercero.

Según detalló, su hija estaba con ella durante la cena y ese hecho le permitió salir airosa. Les habló al oído a cada uno, explicó que la nena estaba presente y se retiró. “Después me reí sola”, dijo al recordar la escena.

La presión de sostener varios vínculos

Godoy señaló que aquel ritmo la agotó y afirmó que no repetiría una experiencia similar. “Estaba muy activa y lo disfrutaba, pero era agotador”, expresó. También contó que ninguno de los tres hombres sabía de la existencia de los otros y que no definió ninguna de esas relaciones como noviazgo.

La bailarina vinculó ese momento a una etapa previa a la menopausia. Aseguró que vivía un período de energía intensa y gran actividad personal. “Ese verano estaba a full. Lo pasaba bien, me divertía mucho”, agregó.

Entre el poliamor, la infidelidad y sus reflexiones actuales

En la entrevista, Mora Godoy habló además sobre sus posturas respecto al poliamor y la infidelidad. Afirmó que, a lo largo de su vida, atravesó distintos tipos de vínculos, desde relaciones con fidelidad total hasta experiencias con infidelidades que, según su mirada, la divirtieron.

Sostuvo que en aquel momento actuó según su deseo y sin compromisos formales. También explicó cómo, con el paso del tiempo, su enfoque sentimental cambió. Hoy se mantiene soltera, enfocada en su trabajo, su hija y su salud, especialmente por los efectos de la menopausia, que describió como “una etapa dura y desafiante”.

Una carrera que sigue en marcha

Mientras revive anécdotas de su pasado, Mora Godoy continúa activa en los escenarios. Se prepara para presentar “La máquina tanguera” en el Teatro Broadway y proyecta nuevas funciones en Mar del Plata, Punta del Este y distintas ciudades del país.

La artista transita un momento de reconstrucción personal y profesional, pero aún conserva la misma determinación que marcó su carrera. Aunque aquel verano de tres parejas simultáneas llama la atención del público, Godoy sostiene que hoy su vida pasa por otro lado: el escenario, los shows privados y la dedicación plena a su hija.