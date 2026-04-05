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La Semana Santa 2026 fue el tercer fin de semana largo del año y se determinó un crecimiento de 5,6% frente a la misma fecha del año anterior. Sin embargo se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, ya que la situación económica y el costo del transporte influyeron en las decisiones de viaje. Las elecciones en relación al destino estuvieron acompañadas de las diversas actividades religiosas, culturales y recreativas que acontecieron en todo el país.

De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este fin de semana movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, lo que devino en un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

La Semana Santa en números

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció un 5,6%. No obstante, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales; es decir, descontando el efecto inflación.

El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.

La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia la corta permanencia en los destinos y los viajes cortos.

Los destinos típicos y los emergentes

Entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales dispersos en todo el país, como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con el movimiento religioso y cultural en el norte argentino: Jujuy, Tucumán y Salta.

También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado. Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos.

El turismo en Santa Cruz

El fin de semana largo mostró un buen nivel de movimiento turístico, con fuerte protagonismo de destinos consolidados como El Calafate, el Glaciar Perito Moreno y el entorno del Parque Nacional Los Glaciares, junto con El Chaltén, que volvió a destacarse como uno de los principales centros de trekking y turismo de naturaleza del país.

También se registró buena actividad en la zona norte y en la costa atlántica, con propuestas vinculadas al turismo histórico, cultural y de naturaleza, como en Puerto Santa Cruz, donde se combinaron recorridos por el estuario, avistaje de fauna, visitas al Parque Nacional Monte León y a la pingüinera Punta Entrada, además de circuitos patrimoniales en museos y sitios históricos.

A esto se sumaron atractivos distribuidos en todo el territorio como la Ruta Escénica 41, los paisajes de la cordillera, los lagos y la estepa patagónica, que ofrecieron múltiples alternativas para escapadas de corta duración.