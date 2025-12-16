Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lunes, se vivió toda la repercusión del terrible enfrentamiento que hubo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato; ambos usaron sus redes para exponer conversaciones que tuvieron, donde había mucha agresión y, la polémica, se desató.

En este marco, se hubo varios comentarios sobre el motivo que desencadenó la pelea entre la influencer y el humorista; el primero fue Martín Cirio, quien, en su programa de streaming, habló al respecto.

“Es algo que, obviamente, está inventado; no puedo reaccionar a esto porque es tendría que hacerlo como si fuera real y no lo es”, indicó.

Y, añadió: “Siempre pensé que lo de La Reini y Homero estuvo inventado; lo único que buscan es hacerse virales”.

La palabra de Yanina Latorre sobre la pelea de Sofía Gonet y Homero Pettinato

En “Sálvese quien pueda” (América TV), Yanina Latorre contó el verdadero motivo de este fuerte cruce y reveló lo que le contó Sofía. “La Reini no se arrepiente de nada, no le importa; La Reini estaba de novia con Homero Pettinato”, confesó la conductora. “Sí, ahora, en secreto”, acotó Majo Martino.

“Ellos se habían amigado hace tres meses y, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia; no podían tener citas”, detalló.

Tras estos dichos, prosiguió: “Él le dice, el viernes, que ‘no puede salir’ porque tiene un compromiso, una fiesta de “Olga” que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que, ese día, ella se había enterado de dos cuernos más, porque dijo que es un mentiroso y, sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago; o sea, la historia es pesada”, indicó.

Finalmente, Yanina compartió la parte más delicada del relato de Gonet. “Cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque, a veces, él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba”, cerró.

