La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no logró juntar el quórum y fracasó la sesión preparatoria, que es la que se realiza cada año con el fin de designar las autoridades del Senado.

Confió en que todos los aliados cumplirían y los dos senadores santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, se lo hicieron pagar caro. Al final, no fue ni un operativo desgaste impulsado por la Casa Rosada ni un boicot peronista lo que hizo tambalear la preparatoria de Villarruel: fue un error de cálculo de la vice que, por solo un ausente, sufrió un fracaso estrepitoso frente a una sesión que tendría que haber sido un trámite, precisó el “eldiarioar.com“.

Los santacruceños hicieron valer su poder de negociación hasta último momento. Ya lo venían advirtiendo desde la semana pasada, cuando amenazaron a Villarruel con vaciar de quórum la sesión por suspensión de las PASO si continuaba insistiendo con tratar el pliego de Ariel Lijo. El objetivo era llamar la atención: dejar en claro que, sin ellos, el oficialismo estaba imposibilitado a llegar a los 37 para el quórum.

Victoria Villarruel

“Es simple el tema, o hacen lo que decimos o no tienen sesión. La agenda no la van a imponer los porteños cuando me rajaron 3.000 personas en la provincia“, venían advirtiendo desde Por Santa Cruz, que preside Carambia.

Reclamaban la resolución de un conflicto en los yacimientos petroleros y el programa de retiros voluntarios. El malhumor ante la falta de respuesta del Ejecutivo se venía gestando hace tiempo, pero el decreto que convertía Yacimientos Carboníferos Río Turbio en una sociedad anónima fue la gota que rebalsó el vaso.

Los senadores estaban incrédulos. “No podes confiarte así, no te puede pasar esto”, mascullaba, irritado, un aliado del oficialismo que había tenido que correr para llegar a la sesión a tiempo. La principal apuntada era Villarruel, a quien acusaban de no haber logrado anticipar a tiempo el problema.

