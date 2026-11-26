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Actualmente alrededor de 11,7 millones de personas cumplen una condena de cárcel en todo el mundo. Un 93% son hombres y un 7% mujeres, y la mayoría de ellos sobreviven en recintos marcados por el hacinamiento extremo, escaso acceso a la atención sanitaria y altos niveles de violencia, agravados por la presencia del crimen organizado, que amenaza la vida tanto de los reclusos como del personal penitenciario. Estos datos proporcionados por el Informe de Tendencias Globales de Prisiones 2026 de la ONG Penal Reform International (PRI), también los conocen de cerca los miles de agentes pastorales de la Iglesia católica.

Papa León XIV junto al arzobispo Jorge García Cuerva ingresando a la cárcel de Devoto.

“Es profético poder estar en lugares que muchas veces son desconocidos, ninguneados y dejados de lado. Creo que la mirada profética y la misión profética de la Iglesia es enorme y es un desafío muy grande en las políticas públicas”, asevera monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, quien fue designado como coordinador del Servicio de animación de la pastoral penitenciaria, recientemente instituido por el papa León XIV. A través del motu proprio In carcere eram et venistis ad me, el pontífice suprimió la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica para dar paso a una red internacional de colaboración que, desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, articulará el trabajo de evangelización en las cárceles.

“Habiendo sido miembro de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria, he podido experimentar que la realidad en cada país es absolutamente diversa y, por lo tanto, la tarea pastoral también lo es. Por eso debíamos pensar en cuáles podían ser los denominadores comunes que pudiesen convocar y animar la misión y, por otro lado, ayudar a la Iglesia a reflexionar sobre el mundo de la cárcel. Entonces, vimos que podíamos forjar una espiritualidad común”, explica García Cuerva al referirse a uno de los principales horizontes de este nuevo servicio. “El motu proprio toma la imagen de María, la hermana de Lázaro, que derrama el perfume sobre los pies de Jesús, y dice que el perfume invadió toda la casa, eso es tener una misma espiritualidad más allá de la diversidad de acciones y realidades carcelarias”, detalla el arzobispo a Felipe Herrera-Espaliat de Vatican News.

Fortalecimiento de los agentes pastorales

Este nuevo servicio contribuirá a profundizar una reflexión teológica para fortalecer la formación de los agentes pastorales. Son ellos quienes han ido percibiendo cómo desde el año 2000 hasta la fecha la población penal mundial se ha incrementado un 27%, según el informe del PRI, generando una sobrepoblación que mina la calidad de vida al interior de las prisiones, tanto de las personas privadas de libertad como de quienes administran día a día las cárceles.

Desde el 2000 hasta la fecha la población penal mundial se ha incrementado un 27%, según el informe del PRI.

Para García Cuerva, un aspecto clave es el dinamismo con que operará esta nueva red, según lo pide el motu proprio, por lo que no será “una superestructura que tenga demasiados requisitos, sino algo ágil que acompañe en la espiritualidad, en la reflexión y en la animación a la pastoral carcelaria de los distintos países”.

Además de apoyar los proyectos evangelizadores de las iglesias locales, se buscará fortalecer a las conferencias episcopales y a las organizaciones que ya funcionan a nivel continental. García Cuerva asegura que se pondrá especial énfasis en “la mirada profética que debemos tener, desde esta insistencia tanto del santo padre León XIV como del Magisterio de la Iglesia, sobre la dignidad de toda persona humana”.

Una cadena de conflictos

El 11 de noviembre, el arzobispo de Buenos Aires acompañó al papa en su visita a la cárcel de Devoto. Para monseñor García Cuerva era un lugar muy conocido, pues lo había visitado en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos 30 años en que ha estado ligado a la pastoral penitenciaria. No le han contado, sino que ha visto de primera mano las tristezas y las angustias que se padecen al interior de estos recintos, donde “la experiencia es muy difícil, es una realidad de encierro, muchas veces ligada a la corrupción y al narcotráfico. En la cárcel muchas veces se vive lo de afuera, pero sin maquillaje y con muchísima violencia. Allí la Iglesia tiene una presencia profética, porque es como estar en el Monte Calvario acompañando a los crucificados de hoy”, expresa.

Consciente de que quienes están en prisión muchas veces provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, el arzobispo advierte que no hay que criminalizar la pobreza, porque muchos de ellos ni siquiera han podido pagar por una defensa que les permita recuperar la libertad. “La cadena de conflictos de quien está en la cárcel comenzó muchos años antes: conflicto con su familia, conflicto con su barrio, conflicto con las distintas instituciones, conflicto con la educación y, finalmente, conflicto con la ley y así termina preso. No es una cosa de un día para el otro”, afirma categórico.

Por eso también insiste en la importancia de que este nuevo servicio para la pastoral carcelaria tenga eco en la arena pública: “Este será un enorme desafío: tener una voz profética que incida en políticas públicas, fundamentalmente en la tarea legislativa de los distintos países, que sea escuchada la Iglesia, pues muchas veces tiene los ojos y los pies en una realidad donde otros de la sociedad no los tienen”.