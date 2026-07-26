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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.
La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.
Interior productivo
En ese marco, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, hizo un balance de la participación provincial y definió la jornada como el corolario de “10 días de presencia institucional acompañando a emprendedores, cabañeros, industriales y productores”.
Explicó que el encuentro se coronó con la presencia del presidente de la Nación y aclaró que, si bien el Gobernador Martín Llaryora no asistió por haber cumplido una intensa agenda el día viernes, la comitiva estuvo presente para “ratificar lo que pensamos en el interior productivo”.
Al profundizar sobre las demandas de la provincia, advirtió que existen temas relegados frente a otros sectores de la política económica. En esa línea, contrapuso la situación del agro con la de actividades como el petróleo, la energía, el gas, la minería y “todo el sector de la vaca viva, como le llamamos en la pampa gringa”.
El ministro señaló que existe una clara desigualdad en las reglas de juego, ya que mientras a otros rubros se los protege y financia con regímenes especiales, “al campo se lo sigue castigando a través de las retenciones”, reconociendo que hubo avances pero advirtiendo que “todavía falta una enormidad”.
Para graficar el impacto tributario en la región, explicó que a un productor de la zona de Marcos Juárez, Laboulaye o Ucacha, el Estado Nacional le saca el 25% de lo que produce. Busso recordó que “hace 22 años que las retenciones le sacan dinero del bolsillo al productor y de eso no vuelve nada”, motivo por el cual ratificó la pelea por esos fondos al asegurar que si ese dinero se quedara en Córdoba, Santa Fe o el interior de Buenos Aires, “se podrían hacer muchas cosas más”. Además, remarcó que no hace falta esperar este tipo de exposiciones para hacer anuncios, aunque insistió en que continuarán reclamando lo que les pertenece.
Retenciones a las exportaciones
Consultado sobre el panorama de los derechos de exportación, el funcionario detalló que la soja mantiene una carga muy fuerte, al tiempo que continúan gravados el maíz, el trigo, el girasol y el sorgo. Tras destacar que las economías regionales quedaron en cero gracias a las peleas que dieron las provincias, puso el foco en la ganadería, cuya recaudación representa cerca de 130 millones de dólares. Para el ministro, “sería un buen gesto que los productores ganaderos se vayan a su casa sabiendo que existe la decisión de eliminar definitivamente las retenciones a la exportación de carne”.
Finalmente, ante la consulta de La Opinión Austral sobre los incentivos al consumo y las propuestas para hacer voluntario el aporte al IPCBA, Busso rechazó discutir iniciativas que consideró irrelevantes frente a la realidad del sector. Argumentó que el instituto promueve la carne vacuna en el mundo gracias a los recursos por ley y remarcó que “los pagos voluntarios no existen”, comparando la situación con pretender que la gente pague el agua, la luz o el gas de manera optativa.
A modo de cierre, el ministro sostuvo que el posicionamiento de la carne argentina en el exterior se logró con un trabajo estratégico que hay que cuidar. Sugirió además que, antes de tocar ese esquema, quien impulsa la medida podría proponer “eliminar las retenciones a la carne o el impuesto al débito y crédito bancario”. Concluyó que tirar este tipo de ideas sin consenso para quedar bien discursivamente refleja un “profundo desconocimiento de los problemas en serio que tiene el sector productivo”.
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