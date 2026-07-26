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En el marco de la Expo Rural 2026, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Bretschmit, dialogó con La Opinión Austral sobre el presente de la cadena cárnica, la importancia de la promoción internacional de la carne argentina y los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de cambios y debates sobre el rol de los organismos de promoción.

Durante la entrevista, el dirigente se refirió a las voces que plantean la posibilidad de desregular o incluso eliminar el instituto bajo el argumento de que la carne argentina posee prestigio propio en el mundo y no necesita de una entidad específica para posicionarla en los mercados internacionales.

Críticas

Bretschmit consideró que algunas críticas responden a un desconocimiento sobre el trabajo que realiza el IPCVA desde hace años en distintos países.

“Hay algunas rurales que dicen que estaría bien que se desregule el instituto, que la carne argentina se conoce por sí sola, desconociendo un trabajo de hace años que se viene haciendo”, señaló.

En ese sentido, admitió que el organismo tiene el desafío de comunicar mejor sus acciones y los resultados obtenidos en el exterior.

“Por ahí hay algo de desconocimiento. Haciendo un poco de mea culpa, es ese tema de que no logramos llegar al productor lo suficiente para explicar bien lo que hace el IPCVA”, afirmó.

Según explicó, la promoción internacional de la carne argentina requiere una tarea permanente para sostener la presencia del producto en los principales destinos de exportación y competir con otros países productores.

“Es un trabajo enorme, muy difícil ahora decirlo en dos minutos, pero creo que justamente tenemos que explicar bien qué es lo que hace el instituto, porque desgraciadamente la carne argentina es la mejor del mundo, pero no se vende sola, hay que seguir vendiéndola”, remarcó.

Exportación

El titular del IPCVA también se refirió a las consecuencias que tendría para la cadena ganadera una eventual pérdida de mercados internacionales.

Si bien reconoció que la mayor parte de la producción se destina al mercado interno, sostuvo que las exportaciones cumplen un papel clave para la actividad económica del sector.

“¿Cuáles serían las consecuencias de que se nos caigan algunos mercados? ¿Qué pasaría con el precio de la hacienda hoy en el mercado interno?”, planteó.

Bretschmit recordó que aproximadamente el 70% de la carne producida en Argentina se consume dentro del país, mientras que cerca del 30% tiene como destino los mercados externos.

“Es verdad que el 70% es consumo interno, pero ese 30% que se exporta también tracciona”, explicó.

Asimismo, señaló que la experiencia de años anteriores demuestra los efectos negativos que generan las restricciones sobre el comercio exterior de carne vacuna.

“Ya hemos vivido qué pasa cuando se cierran las exportaciones”, indicó.

La evolución del consumo de carne vacuna en Argentina

Respecto a la baja registrada en el consumo de carne vacuna en las últimas décadas, Bretschmit consideró que el fenómeno debe analizarse en un contexto más amplio vinculado a los cambios en los hábitos alimentarios.

“Es relativo”, respondió al ser consultado sobre la caída del consumo.

En esa línea, recordó que Argentina continúa ubicándose entre los países con mayores niveles de consumo de carne bovina por habitante a nivel mundial.

“Siempre estamos entre los dos principales países en consumo de carne bovina”, aseguró.

Del consumo histórico a los hábitos actuales

El presidente del IPCVA explicó que décadas atrás el consumo anual de carne vacuna rondaba los 90 kilogramos por habitante, una cifra que con el paso del tiempo fue descendiendo hasta ubicarse en niveles cercanos a los actuales.

“Venimos de 90 kilos de carne por habitante por año. Eso se ha llevado al orden de los 50 kilos y compensado en parte por otras carnes”, detalló.

Para Bretschmit, los registros actuales no necesariamente reflejan una crisis del consumo, sino una transformación en las preferencias alimentarias de la población.

“Siempre estamos en 47, 48 o 50 kilos. Yo creo que representa lo que es el consumo moderno de carne”, concluyó.