Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

AmCham Argentina -la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina- llevó a cabo AmCham Agribusiness Forum, su foro de agroindustria, que comienza a consolidarse como un espacio de diálogo clave contando con más de 300 asistentes.

Este año el evento giró en torno a la premisa “innovación y consensos para un futuro competitivo”. En esa línea, durante los distintos paneles se conversó sobre el agro como sector estratégico en la bilateralidad; la reforma tributaria y su rol en la competitividad fiscal en el desarrollo de los negocios; la Inteligencia Artificial en la industria; la importancia de construir consensos federales para el fortalecimiento productivo; la sostenibilidad en el nuevo paradigma productivo; acuerdos y alianzas políticas para el desarrollo estratégico de la Argentina; entre otras cuestiones.

La apertura del evento estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación, que remarcó que: “La agroindustria es uno de los sectores más estratégicos de nuestra economía, ya que aporta el 58% de las exportaciones, genera el 92% de las divisas netas en los últimos cinco años y abre las puertas a más de 100 mercados internacionales”.

En los paneles se conversó sobre el agro como sector estratégico en la bilateralidad.

Luego, agregó que “desde AmCham trabajamos para impulsar un país competitivo y globalmente integrado, donde el sector público y privado construyan juntos reglas claras, infraestructura y marcos regulatorios que den certidumbre al crecimiento. El Agribusiness Forum refleja ese compromiso colectivo con el futuro de la Argentina”.

En el bloque “Desafíos de la agroindustria frente al nuevo orden comercial”, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, se refirió a la desregulación desde el inicio de la gestión: “Para crecer y para exportar, necesitamos producir más y mejor. Producir mejor es hacerlo más cómodos, con menos regulaciones, con menos temas administrativos. Para eso, se han derogado resoluciones incomodísimas que trababan el comercio, trababan la administración de las empresas, de los campos, de las organizaciones”.

“Se están acomodando muchísimas cosas en términos de desregulación para que podamos producir con más tranquilidad”, remarcó al tiempo que añadió que “para producir más, estamos en el camino de hacer lo que el sector siempre necesitó y pidió que es que le alivien la carga y es lo que estamos haciendo desde el principio”.

“Para crecer y para exportar, necesitamos producir más y mejor”. SERGIO IRAETA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE NACIÓN

En este sentido, mencionó la baja de retenciones a lácteos y del 20% cereales a oleaginosas. “Vamos en ese camino y es lo que queremos hacer. El tema es claro, es que el campo produzca más y mejor y estamos haciendo lo posible para que eso ocurra”, reafirmó.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a retenciones 0% antes de la finalización de la gestión: “Es el camino que iniciamos, va a ocurrir“.

“Es un tema de responsabilidad fiscal, tenemos que entender los argentinos que los problemas estructurales nos atraviesan a todos, no sólo al campo, entonces en la medida que generemos los marcos para que todos seamos más competitivos y vivamos en un país normal, al agro le va a ir espectacular. Estoy convencido de que va a ocurrir, soy un tipo bastante optimista“, aseguró.

Por último, Iraeta recordó que “depende muchísimo de todos nosotros, no sólo de los funcionarios, diría que la parte de los funcionarios es la que menos incide, la que más incide es la de los ciudadanos, que hagan lo que tienen que hacer que es producir y que elijan bien a los funcionarios”.

Motor de desarrollo

En el cierre del evento, Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina, reflexionó sobre el rol estratégico del sector en la economía.

“El agro sin duda representa el motor de desarrollo e innovación para el interior de nuestro país. Es por eso que su actualidad y potencial nos compromete a trabajar mancomunadamente para mejorar la infraestructura, los costos de las relaciones laborales y asegurar un marco tributario más equitativo. Remover los obstáculos en materia de propiedad intelectual, además de incorporar nuevas tecnologías será necesario para maximizar dicha oportunidad”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “Desde la Cámara, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando este proceso, convencidos de que el agro es un pilar fundamental para nuestra economía y seguirá siendo la pieza angular de competitividad para nuestra sociedad, aún frente a entornos altamente complejos y determinados por los actuales mercados globales”.