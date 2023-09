“Más votos menos aplausos”, pidió el gobernador Ricardo Quintela a sus comensales en la noche del miércoles. Lo escuchaban intendentes y diputados locales, también el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. Las risas dieron lugar a la autocrítica: “no lo vimos venir”, se disculpó el jefe provincial norteño sobre el triunfo en las PASO de Javier Milei. “Nada que reprochar -más aplausos-, entre compañeros nos entendemos, estoy convencido de que vamos a ganar”, sostuvo el invitado central que marcó tres pilares a futuro: “producción, trabajo y educación”.

Massa llegó a La Rioja tras concretar los 15 anuncios con los que se propone cambiar el eje de discusión que descree de la política, mostrar gestión y compensar los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados por el impacto inflacionario de la devaluación del 21% de la moneda nacional que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que Milei resultara el candidato más votado con el 29% de los votos.

En la provincia que lidera Quintela, “las medidas sirvieron para cambiar la página después del shock de los resultados nacionales en el distrito”, contó a Grupo Crónica un funcionario local. A la suma fija, los créditos blandos, el PreViaje 5, los bonos para los jubilados, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar -entre otros-, Quintela le agregó alivios locales dispuestos por el gobierno provincial, enfocados en grupos específicos. Un ejemplo: se mejoró la tarjeta que reciben los taxistas mensualmente para la carga de gas.

“Sergio, hago mi mea culpa”

En La Rioja, Unión por la Patria obtuvo en las primarias nacionales un 31,48% de los votos, por debajo del 36,42% de La Libertad Avanza. “Me costó verlo a la cara a Sergio”, confesó Quintela antes de que comience la cena en el salón con 300 personas.

Sergio Massa junto al gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela.

“Sergio -insistió el mandatario provincial- hago mi mea culpa, no lo vimos venir a este tipo, pensamos que con la inercia de la provincial íbamos a estar bien. Ahora estamos con pilas para ir puerta por puerta a contar los dos modelos porque nos preocupan las propuestas de los otros candidatos que ponen en tela de juicio la coparticipación, la obra pública”. “Tenemos que ganar como estamos acostumbrados”, cerró Quintela.

“Ricardo, no te autoflageles más”, le pidió el candidato presidencial y agregó: “entiendo que venían de muchas elecciones internas, entiendo que los que venían de ganar la elección provincial no veían que tuvieran nada en juego en la nacional. Lo entiendo. He estado en distintos roles a la hora de hacer campaña y a veces una pelea que parece lejana, ajena, nos aparece de golpe”, graficó. “Estoy convencido de que vamos a ganar”, aseguró.

“Ahora -marcó Massa- tenemos la responsabilidad de ir a buscar el triunfo. Porque tuvimos años difíciles y nos pasó de todo pero también fuimos superando cada problema y dejamos todo ordenado para que el 2024 y 2025 sean dos muy buenos años. Así que tenemos la responsabilidad de convencer casa por casa”, apuntó.

Por la mañana de este jueves, en La Rioja se sumó a la agenda el compañero de fórmula nacional y jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Los candidatos desayunaron con representantes de la Cámara Empresarial y Construcción en la Residencia del Gobernador. Massa marcó allí las diferencias entre el modelo productivo que propone para hacer crecer sus marcas y el empleo. Comparó sus planes con las políticas implementadas por Juntos por el Cambio, cuya candidata presidencial es Patricia Bullrich.

Sergio Massa, ante empresarios riojanos

Ante representantes de la Cámara Empresarial y de la Construcción, Massa hizo hincapié en tres pilares: “producción para acumular reservas y riqueza, trabajo porque es el motor de movilidad social ascendente y educación porque genera el capital humano argentino y la igualdad de oportunidades“.

Massa les planteó: “El norte argentino va a ser uno de los grandes jugadores en minerales, tierras raras y en el agro. Le vamos a dar salida vial y ferroviaria al Pacífico para tener nuestra producción con salida a los mercados de oriente. La Unión Europea nos pone trabas arancelarias, Estados Unidos también. Resulta que ellos dicen que hay que romper con los Brics y el Mercosur, nuestros principales mercados. Yo les pregunto a aquellos que hoy están vendiendo calzado, ¿a quién le van a vender si los que vienen rompen esos mercados como adelantan? ¿A donde vamos a vender el mercado de los riojanos?“.

Y contó que este viernes “estamos mandando el Presupuesto Nacional y no vamos a volver a someter a La Rioja como se hizo antes. Vamos a aumentar el 100% los fondos a la provincia”, anticipó.

Quintela, Massa y Rossi encabezarán desde este mediodía un acto de entrega de viviendas e inaugurarán un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y se realizará el anuncio del Registro Único de Solicitantes (RUS). El RUS es un instrumento a través del cual La Rioja mide la demanda real de población susceptible de alojamiento en viviendas protegidas y sus condiciones socioeconómicas.