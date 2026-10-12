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La Arquidiócesis de Córdoba llevó adelante un Encuentro de Servidores con la participación de equipos de trabajo, servidores y voluntarios que colaboran en la preparación de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

La actividad comenzó con una celebración eucarística presidida por el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, y concelebrada por el obispo auxiliar, monseñor Alejandro Musolino, y el presbítero Juan Martínez, coordinador operativo de la visita. También estuvieron presentes sacerdotes y diáconos vinculados con las diferentes áreas de trabajo.

Durante la jornada, los hermanos Gabriel Angelini y Alejandro Angelini animaron a los participantes con el himno oficial de la visita, que invita a caminar juntos “hacia adelante con el papa León”.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre los integrantes de los equipos y avanzar en la coordinación de las tareas necesarias para recibir al pontífice.

El mensaje del cardenal Ángel Rossi a los servidores

En su homilía, el cardenal Rossi invitó a los presentes a cultivar una verdadera “espiritualidad de comunión” y destacó la importancia de reconocer las capacidades de cada persona para ponerlas al servicio de una tarea compartida.

Para transmitir ese mensaje, recurrió al cuento de la “Asamblea de la Carpintería”, una historia que propone valorar las cualidades de cada integrante de un grupo, más allá de sus defectos.

“Encontrar miserias ajenas y propias es muy fácil”, señaló el arzobispo, quien planteó que el desafío pastoral y cristiano consiste en descubrir lo valioso de cada persona y ofrecerlo con alegría a los demás.

Inspirado en la figura de San José, Rossi también llamó a ejercer un servicio sencillo, basado en el trabajo cotidiano, la colaboración y la capacidad de avanzar sin imponerse sobre los demás.

“Que sepamos fortalecer las cosas lindas de cada uno de nosotros, promoviendo una espiritualidad de comunión”, expresó durante la celebración.

Las áreas que trabajan para recibir al Papa León XIV

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la puesta en común de los avances de las distintas áreas involucradas en la organización de la visita papal.

Los responsables de los equipos de vigilia, liturgia, alojamiento, salud, seguridad, protocolo, comunicación y voluntariado compartieron el estado de los preparativos para los distintos espacios que recorrerá León XIV, entre ellos FADEA, la Catedral y el centro de la ciudad.

Además, se desarrollaron talleres específicos para responder consultas, abordar inquietudes y mejorar la coordinación entre los grupos de trabajo.

La planificación contempla tanto las actividades vinculadas con la presencia del pontífice como la recepción de miles de peregrinos que llegarán a Córdoba desde distintos puntos del país.

Un trabajo conjunto de cara a noviembre

La jornada permitió consolidar la organización y reforzar el compromiso de quienes participarán en las tareas de acompañamiento durante la visita.

En ese marco, el cardenal Rossi resumió el espíritu de la convocatoria con un llamado a construir vínculos de cercanía y fraternidad: “Que sintamos a nuestro hermano como uno que me pertenece, que lo adoptemos y lo metamos bien adentro del corazón”.

Con este encuentro, la Arquidiócesis de Córdoba continúa avanzando en los preparativos para noviembre, con la participación de servidores, voluntarios y referentes de las distintas áreas que tendrán a su cargo la organización de la llegada del papa León XIV.