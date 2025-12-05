Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes que el presidente Javier Milei firmará en la misma jornada el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.

El temario incluye el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y un compromiso nacional orientado a la estabilidad monetaria y fiscal, además de una nueva propuesta de modernización laboral y una reforma integral del Código Penal.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Proyectos que impulsa el Gobierno

Presupuesto 2026

El proyecto enviado al Congreso prevé consolidar un “ equilibrio fiscal ” como piedra angular del plan económico nacional, evitando que el Estado dependa de emisión monetaria o financiamiento del Banco Central .

El texto prevé asignaciones para gasto social -salud, jubilaciones, educación- además de partidas específicas para seguridad y defensa.

Inocencia Fiscal

Este proyecto forma parte del paquete de “ reformas estructurales ” que el Ejecutivo pretende aprobar. Según los documentos oficiales, busca introducir un régimen de “declaración jurada simplificada” lo que implicaría cambios en la forma de declarar impuestos.

Ese régimen podría redefinir obligaciones impositivas, aunque los detalles: beneficiarios, alcance, requisitos, todavía no fueron difundidos públicamente.

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Se trata de una ley que acompañará al Presupuesto , destinada a blindar las cuentas públicas: su objetivo es fijar reglas para evitar desequilibrios fiscales, controlar el gasto y evitar la financiación vía emisión monetaria o endeudamiento irresponsable.

Según la presentación oficial, busca asegurar que los gastos públicos estén "anclados a los ingresos", proveyendo una suerte de "regla de oro" fiscal.

Modernización laboral

Se prevé que la reforma impacte en normas laborales, convenios colectivos, indemnizaciones y regulaciones de empleo, en línea con lo que el oficialismo ya anticipó como “simplificación y desregulación laboral”.

Reforma del Código Penal

El plan oficial incluye una reforma profunda del Código Penal: entre los cambios informados figuran el agravamiento de penas, la ampliación de delitos considerados imprescriptibles (por ejemplo homicidio, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico) y restricciones más severas para la liberación anticipada.

También se plantea actualizar las normas para acelerar el sistema acusatorio, con procedimientos más rápidos y con un enfoque más duro en delitos graves.

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

Esta iniciativa establece una revisión del régimen ambiental vigente para glaciares y áreas periglaciares. Según lo anunciado, buscaría flexibilizar las regulaciones actuales, aunque los detalles del alcance aún no se conocen públicamente.

Desde la Casa Rosada definieron el paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en una señal de que el Ejecutivo intentará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante realiza Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. (NA)