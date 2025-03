Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Shawn Mendes se presentó en el segundo día del Lollapalooza Argentina 2025, donde hizo un repaso de sus mayores éxitos y sorprendió al público con un emotivo cierre en el que interpretó “Gracias a la vida” en perfecto español. La canción, originalmente de la chilena Violeta Parra, se hizo ampliamente popular en Argentina gracias a la versión de Mercedes Sosa, lo que generó confusión en el artista canadiense.

“Un amigo me enseñó esta canción y no sabía que era argentina”, comentó Mendes en el escenario, generando furor entre los fanáticos. La conexión con su público argentino fue evidente desde su llegada al país. En los días previos, el cantante paseó por Buenos Aires, saludó a sus seguidores y compartió en sus redes sociales un video de la bandera argentina, acompañado de la versión de Mercedes Sosa de fondo.

Un show inolvidable en Lollapalooza Argentina

La noche comenzó con un espectáculo de luces y figuras en el cielo creadas por más de mil drones, que dieron paso a una presentación llena de energía. Mendes arrancó con “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, desatando la euforia del público. A lo largo del show, interpretó algunos de sus mayores éxitos, incluyendo “Wonder”, “Treat You Better”, “Monster”, “Lost in Japan” y “Señorita”.

Su más reciente disco, Shawn, también tuvo un lugar destacado en la presentación con “Isn’t That Enough” y “Heart of Gold”. La interacción con sus fanáticos fue constante, lanzando varios “te amo mucho” y “qué lindo” en español, lo que aumentó la emoción del público.

Uno de los momentos más especiales de la noche ocurrió cuando, en medio de “Ruin”, Mendes bajó del escenario para acercarse a los fans en la primera fila, estrechar manos y tomar una bandera argentina que permanecería sobre el escenario durante el resto del concierto.

También compartió un video con fragmentos de su estadía en el país.

Un cierre emotivo bajo la lluvia

El show continuó con un recorrido por su carrera, incluyendo una versión acústica de “Stitches” bajo una llovizna ligera, la emotiva “It’ll Be Okay”, y el ritmo contagioso de “If I Can’t Have You”. Hacia el final, la tormenta comenzó a hacerse sentir, con truenos y relámpagos iluminando el cielo de San Isidro. Mendes cerró su presentación con “In My Blood”, despidiéndose del público con otra bandera argentina sobre sus hombros.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de sus seguidores, quienes lo llamaron “un argentino más” y pidieron “denle la nacionalidad”.