Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcelo Peretta atacó este jueves al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre, sobre la calle Mansilla. El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos lo esperó a la salida de su programa, lo insultó y le lanzó al menos una patada.

Según trascendió, la situación no pasó a mayores gracias a la intervención del economista y columnista Guillermo “Willy” Laborda, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que logró separar al agresor. El hecho quedó registrado en una filmación que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Marcelo Peretta increpó y agredió a Eduardo Feinmann

Todo comenzó cuando el conductor terminó su programa matutino y se disponía a subir a su camioneta. En ese momento apareció Peretta, acompañado de otra persona que, como si supiera lo que iba a suceder, comenzó a grabar la escena.

Tras estrecharle la mano, el gremialista le presentó a su hijo, que filmaba desde la vereda: “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, disparó.

Feinmann solo contestó: “Trabajaste con Mauro Viale” y regresó hacia la camioneta. Ante la insistencia de Peretta, le preguntó: “¿Me viniste a amenazar?”. El dirigente replicó: “No, quiero que me des explicación. No te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”. El periodista, mientras intentaba alejarse, respondió: “Ninguna explicación”. En ese instante intervino Laborda para alejar al sindicalista.

Peretta insistió: “Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás”. Entonces Feinmann le retrucó: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”.

Se refería a una encuesta de mayo, cuando en plena campaña porteña un sondeo ubicó a Peretta, que buscaba una banca legislativa, con mucho más caudal de votos del real. El gremialista alegó: “¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días”.

“Okey, gracias”, respondió el conductor e intentó marcharse. Pero Peretta continuó y la tensión fue en aumento. “¿Tenías ganas de decirme eso? ¿Tenés ganas de decirme eso? Listo, listo, chau, hasta luego”, sentenció el periodista al subir al vehículo.

Sin embargo, el sindicalista golpeó la ventanilla y exclamó: “‘´Hasta luego’ no. Pedí disculpas. Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”.

Feinmann, molesto, volvió a bajar del auto: “¿Escapado de qué?”. En ese instante se acercó una oficial de la Policía de la Ciudad mientras el comunicador aclaraba: “Yo no me voy escapado de nada”.

“¿Querés pelear, salame?”, desafió el gremialista. “Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”, respondió Feinmann. Su equipo logró calmarlo y lo ayudó a volver al vehículo, aunque el candidato seguía exigiendo disculpas a los gritos.

“¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo”, continuó Peretta. La oficial se colocó delante de la puerta y el conductor arrancó. Con la ventanilla baja alcanzó a decir: “¿Te creés que te tengo miedo?”.

El dirigente no paró con los insultos: “Cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale”. Fue entonces cuando Feinmann descendió nuevamente del vehículo y Peretta le tiró una patada. El video se corta justo en ese instante, con el conductor trastabillando y a punto de caer.

Manuel Adorni: “Mi total solidaridad”

Después de conocerse el episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció en su cuenta personal de X (exTwitter): “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión“, dijo.

Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025