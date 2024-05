Esta mañana, y en el marco del paro nacional convocado por la CGT -a nivel país-, trabajadores, gremios y organizaciones, tras marchar por las calles céntricas, se concentraron frente al municipio de Caleta Olivia.

En este contexto, se buscó hacer entrega de una nota a la Intendencia, demandando acción política ante las posibles determinaciones gubernamentales y la creciente crisis económica de la región, principalmente en la Zona Norte.

“Hemos entregado bastantes notas, ya hemos pedido bastantes audiencias, no nos atendieron. No nos atendió el intendente. Parte de su gabinete sí nos atienden, pero no nos dan respuesta ni soluciones emergentes”, comentó Lorena Farfán referente del Polo Obrero en diálogo con La Opinión Zona Norte.

En este sentido, señaló que desde el espacio que ella integra se solicitó a la comuna, “respuestas inmediatas”, teniendo cuenta que “ya estamos en pleno invierno, la temperatura se siente y no hay ayuda para las garrafas sociales”, sostuvo la mujer.

Agregó, además, que “las tarjetas sociales, fueron disminuidas en el monto por la mitad y los compañeros de “Potenciar Trabajo”, están con el salario congelado en 78.000”.

“A esto le sumamos que no llega la ayuda de los alimentos tanto a nivel nacional, provincial como municipal para los comedores y merenderos y los mismos compañeros están pasando una situación muy difícil hoy en día”, continuó.

Por otra parte, enfatizó en la contundencia del paro y las medidas de visibilización que se han realizado en distintos puntos de la ciudad este 9 de mayo, y aseguró que “toda pelea y toda conquista se consigue en las calles”.

“Todas las organizaciones que estamos acá lo creemos así y más en este contexto, que repudiamos la Ley Base que se va a tratar en el Senado, donde creemos que es una ley anti-criminal para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, porque se están yendo con todos nuestros derechos”, dijo al respecto.

Asimismo, informó que al dirigirse “al Ministerio de Trabajo, todavía no hay directora”, como así también que “no tenemos nombramientos en ningún lado y la única que creo que tiene que dar la cara y darnos respuestas de acá, es la municipalidad y el gobierno provincial”, subrayó la manifestante.

A su vez, indicó que desde el Polo Obrero se lleva adelante un arduo trabajo territorial para poder ayudar a las familias más vulneradas de Caleta Olivia, por lo que se exige una pronta respuesta a los reiterados pedidos de ayuda al gobierno local y estatal.

En este marco, Farfán anticipó que se continuará abordando la situación y “la semana que viene veremos qué medida vamos a tomar junto a las demás organizaciones sociales”, comentó.

Finalmente, lamentó que el número de personas en situación de vulnerabilidad en Caleta Olivia ha aumentado significativamente y señaló que “solamente desde el Polo Obrero tenemos un listado de 200 personas con emergencias”.

“Sabemos que en otras organizaciones también hay personas que están necesitando. Estamos en pleno invierno, una garrafa hoy en día te sale 20 mil pesos y las personas que no tienen gas, no ocupan solo una garrafa, sino que al mes ocupan entre 3 a 4 garrafas y la ayuda del Estado está ausente”, concluyó.