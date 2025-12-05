Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial 2026 empieza a tomar forma. Con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas y la Argentina como una de las cabezas de serie, la FIFA realizará este viernes el sorteo oficial de la próxima Copa del Mundo, que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., desde las 14 horas de Argentina. La ceremonia contará con presencia de autoridades de la FIFA, figuras del fútbol mundial y representantes de los equipos clasificados. Tal como anunciaron Donald J. Trump y Gianni Infantino, el icónico Kennedy Center será la sede del puntapié inicial rumbo al torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Un Mundial histórico: 48 equipos y un nuevo formato

Esta edición será la primera con 48 selecciones, un cambio que obliga a reorganizar los bombos y modificar la forma en la que se arman los grupos. De los 48 cupos, 42 ya están asegurados y los seis restantes se definirán en los repechajes que se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey.

La FIFA confirmó que los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) integrarán el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking mundial, entre ellas la Argentina, España, Francia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Los siguientes bombos se ordenan de acuerdo al ranking FIFA y contempla también a los equipos que llegarán desde los repechajes, además de la limitación por confederación: salvo Europa, no podrá haber dos equipos de la misma región en un mismo grupo.

Además, España y Argentina —1° y 2° del ranking— serán ubicadas en llaves opuestas, una decisión adoptada para evitar cruces anticipados entre los seleccionados más fuertes.

Todos los bombos del sorteo

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los seis ganadores del repechaje (cuatro de UEFA y dos intercontinentales).

Messi, Scaloni y De Paul: la voz argentina antes del sorteo

La Selección llega como defensora del título. Lionel Messi ya anticipó que el grupo “va a dejarlo todo y a pelear”, mientras que Rodrigo De Paul reconoció que el plantel está ilusionado: “Vamos a ir a defender el título”. Además, Lionel Scaloni tendrá un rol especial durante la ceremonia.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026

En Argentina, el sorteo podrá verse por D Sports (canales 610 SD y 1610 HD).

También estará disponible en streaming mediante D GO, con suscripción previa.

Además, Telefe transmitirá el evento:

Canal 10 en Cablevisión Digital y 1001 en HD

Canal 10 en Telecentro

Canal 123 en DirecTV Digital y 1123 en HD