El streamer estadounidense IShowSpeed vivió una jornada intensa durante el partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Desde las tribunas del estadio de Dallas, el creador de contenido celebró el penal fallado por Lionel Messi, pero minutos después terminó siendo protagonista de la reacción de los hinchas argentinos presentes.

El encuentro tuvo su momento clave a los 9 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Amin Omar sancionó un penal a favor de Argentina tras una revisión en el VAR. La jugada se originó luego de que Lautaro Martínez fuera derribado dentro del área por Stefan Posch.

Messi se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero austríaco logró contener el disparo, generando sorpresa en el estadio y una reacción inmediata en las tribunas.

En ese contexto, Speed —conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo— celebró efusivamente el fallo con su clásico baile y un backflip, mientras transmitía en vivo para sus millones de seguidores.

Messi abrió el marcador y cambió el clima en el estadio

La alegría del streamer duró poco. Antes del final del primer tiempo, Lionel Messi se tomó revancha y abrió el marcador para la Selección Argentina, lo que provocó una fuerte reacción del público y un giro en el ambiente del estadio.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Speed pasó de la euforia a la incredulidad, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras su celebración por el penal fallado, varios hinchas argentinos que se encontraban cerca del streamer reaccionaron molestos por su actitud. Con el paso de los minutos, la situación escaló en las tribunas.

Durante el entretiempo, un grupo de fanáticos rodeó a Speed mientras coreaban “Messi, Messi”, en una clara muestra de apoyo al capitán argentino y de respuesta a las burlas iniciales del influencer.

Un clásico de rivalidad mediática

Speed suele mostrar públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo, lo que alimenta su histórica rivalidad mediática con seguidores de Lionel Messi. Este episodio en el Mundial 2026 volvió a poner esa tensión en el centro de la escena digital y deportiva.

El clip del festejo, la reacción al gol de Messi y el posterior cruce con la hinchada argentina ya circula masivamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos virales del torneo.