La gala dedicada al Día del Padre en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó múltiples historias cargadas de emoción, pero una de las más conmovedoras fue la protagonizada por Andrea del Boca; la actriz se quebró cuando aparecieron imágenes de su padre, Nicolás del Boca, y terminó compartiendo un profundo homenaje.

Cuando Santiago del Moro, el productor del reality, la invitó a acercarse para recordar a una de las figuras más importantes de su vida, apenas observó las imágenes proyectadas en la pantalla, Andrea comenzó a llorar y dejó salir sentimientos que, todavía, conserva intactos pese al paso de los años.

“Nico, te extraño, papá. Mi amor, mi vida. Colorado lindo”, manifestó, entre lágrimas, en una de las escenas más emotivas de la noche; la actriz explicó que, la figura de su padre, trascendió ampliamente el vínculo familiar y se convirtió en un verdadero referente para todo lo que construyó a lo largo de su carrera.

“Mi papá es, además de mi papá, mi mentor… Lo amo y lo extraño cada día; es, junto con mi madre, las personas a quienes les debo todo lo que soy”, indicó; sus palabras permitieron revivir parte de la historia de Nicolás, uno de los nombres más importantes de la televisión argentina, cuya trayectoria abarcó décadas como director, productor, guionista y realizador.

Andrea recordó el enorme profesionalismo con el que trabajaba y la admiración que siempre sintió por su capacidad para dominar todos los aspectos de una producción televisiva. “Yo siempre le decía que era el dinosaurio de los directores, porque ser director integral es no solamente saber de actores, sino, también, de puesta y de cámaras y de luces”, comentó, orgullosa.

Durante su relato, también repasó las raíces familiares que marcaron la educación que recibió habló del esfuerzo realizado por sus abuelos inmigrantes italianos para construir una vida en Argentina y de los valores que, sus padres, les transmitieron desde pequeños; según contó, siempre le enseñaron la importancia del trabajo, la honestidad y el respeto por los demás.

“Siempre nos inculcaron que uno tiene que perseguir sus sueños sin pisar la cabeza de otro, que no hay que hacer lo que no le gusta que le hagan, que trabajando, y los laburantes, podemos salir adelante”, recordó; para la actriz, esos principios siguen siendo fundamentales en su vida y forman parte de la educación que intenta transmitir a su hija.

Otro de los aspectos que destacó fue la historia de amor entre sus padres. “Él estuvo sesenta años casado con mi mamá. Fueron una pareja que, para mí, es un ejemplo muy difícil”, señaló, reconociendo la enorme influencia que tuvo ese modelo familiar en su manera de entender las relaciones.

El momento más conmovedor llegó cuando recordó los últimos días de vida de Nicolás del Boca; Andrea reveló cuál fue la última conversación significativa que mantuvo con él, mientras atravesaba un momento personal complicad,: “Lo último que dijo mi papá, cuando estaba internado, fue un día que volvía yo de un momento difícil, que todos conocen lo del tema judicial. Me acerqué, y, le dije: ‘Papi, ya llegué, estoy acá’. Me miró, abrió los ojos, y, me dijo: ‘Te amo’. Y sé que se fue en paz”.

La confesión provocó lágrimas en varios participantes y cerró uno de los homenajes más emotivos de la gala.

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