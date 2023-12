Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Starlink, la empresa de telecomunicaciones del multimillonario Elon Musk, anunció su desembarco en la Argentina tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado por el presidente Javier Milei.

El servicio del fundador de Tesla y SpaceX ofrece una conexión a internet de máxima velocidad, estable y confiable por satélite, que puede ser utilizada en el hogar, en forma itinerante con un receptor de señal portátil, o en botes y barcos.

Según la web oficial de la empresa, Starlink permite “participar en actividades que históricamente no han sido posibles con internet satelital”, gracias a la “constelación más grande de satélites altamente avanzados que operan en una órbita baja alrededor de la Tierra“.

Starlink en Argentina

A través de su mensaje por cadena nacional, Javier Milei mencionó las 30 principales reformas incluidas en el DNU de desregulación de la economía. Entre ellas, una llamó la atención porque se utilizaba de ejemplo la compañía del magnate sudafricano.

Como medida número 28, el presidente de la Nación anunció la “desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink“, que le brinda señal a varios países a lo largo del continente, desde Canadá hasta Chile.

Starlink -que tiene una cobertura en 66 países y hasta busca incursionar a largo plazo en la telefonía móvil- ahora llegará a la Argentina. Además, tiene planes de desembarcar en Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam. Incluso, Musk comunicó en un posteo de la red social X que “ya está disponible en Paraguay“.

Según afirmó Carlos Blanco, el director de Análisis de Mercado de Dataxis para América Latina, se trata de una empresa “joven a nivel mundial, pero ya logró la proeza de alcanzar dos millones de accesos en todo el mundo, correspondiendo el 10% a América Latina”.

Starlink en Argentina: liberación de servicios de internet satelital

La liberación de los servicios de internet satelital generará un cambio en el mercado de la comunicación en la Argentina y podría beneficiar a ciertos sectores productivos, precisó Blanco.

En tal sentido, el decreto de Milei incluye modificaciones a la Ley Argentina Digital (Ley Nº 27.078), al indicar que “la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre”.

Consultado sobre el posible arribo de la empresa global de servicios de internet por satélite fundada en 2015 por el magnate Elon Musk como parte de su compañía espacial SpaceX, Blanco remarcó que “a nivel global Starlink no ha reemplazado los sistemas satelitales, sino que encontró un nicho en segmentos específicos donde no hay conectividad o esta es mala”.

“Con lo cual, no nos vamos a salvar con Starlink”, subrayó, y reiteró que si bien “va a ser un cambio para el mercado de la comunicación en Argentina, será una opción más“.

Cuánto costará Starlink en Argentina

Si bien todavía no hay una fecha confirmada, en la página oficial de Starlink ya se puede preordenar el servicio. Starlink se centrará en proveer servicio en su área a partir del segundo trimestre de 2024.

En Argentina, preordenar el servicio de banda ancha cuesta 9 dólares, pero hay que sumarle los costos de equipamiento, instalación, mantenimiento e impuestos. Por ejemplo, la antena tiene un valor base de US$ 200 y, según el especialista, “hay más equipamientos más sofisticados que valen hasta US$ 500“, al tiempo que hay una membresía de -en promedio- US$ 52 mensuales.

Si bien recién de cara al 2024 la empresa llegará al país, en 2022 ya se había inscripto como sociedad en la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo el nombre de Starlink Argentina S.R.L.

En ese momento, se declaró como actividad la prestación de “servicios de Internet a empresas o individuos”, “brindar servicios de conectividad a Internet y proporcionar servicios de Internet vía satélite”, así como “desarrollar, comercializar e instalar dispositivos de hardware, incluyendo antena y terminal de usuario”.

En cuanto a qué ventajas podría generar la llegada de este sistema a la Argentina, Blanco contempló que “para ciertos sectores productivos podría ser interesante”, como campos, minas y zonas pesqueras, donde la señal de internet es actualmente más débil.

Para reservar el servicio, los usuarios deben entrar a la página web, ingresar su dirección y presionar el botón “Ordene ahora”. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura”, dice el anuncio.