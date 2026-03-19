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El guitarrista rítmico de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires a pocos días del esperado regreso del grupo al Estadio Monumental, en el marco de su gira “Power Up Tour”.

Según informó la propia banda en un comunicado, el músico “no se sentía bien” al llegar a la ciudad, por lo que fue trasladado a un centro médico de la capital argentina para realizarle estudios de rutina. “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, indicaron.

El guitarrista de 69 años permanece internado en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa bajo observación. Un portavoz también señaló a Reuters que se le están realizando “todas las pruebas necesarias por precaución”.

La noticia genera preocupación entre los fanáticos, ya que la banda australiana tiene previsto iniciar una serie de conciertos en Buenos Aires el próximo 23 de marzo. El regreso marca un hito: AC/DC vuelve al país tras 16 años de ausencia, con funciones también programadas para el 27 y el 31 de marzo, todas con entradas agotadas.

El grupo llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras presentarse en Chile, donde reunió a miles de seguidores como parte de la misma gira.

La formación actual incluye a Brian Johnson en voz, Angus Young, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, quienes mantienen el sonido clásico de la banda.

Quién es Stevie Young, pieza clave de AC/DC

Nacido el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia, Stevie Young es sobrino de Angus Young y del fallecido Malcolm Young. Su carrera comenzó en bandas como Starfighters, que llegó a ser telonera durante la gira de “Back in Black” en el Reino Unido.

Su vínculo con AC/DC se remonta a 1988, cuando reemplazó temporalmente a Malcolm durante la gira “Blow Up Your Video”. Sin embargo, su incorporación definitiva llegó en 2014, tras el deterioro de la salud de su tío.

Desde entonces, se convirtió en un pilar del sonido de la banda, participando en grabaciones y giras internacionales, incluido el álbum “Power Up” (2020), concebido como homenaje a Malcolm Young.

Un regreso histórico a River Plate

El retorno de AC/DC al Estadio Monumental es uno de los eventos musicales más esperados del año en Argentina. La última visita del grupo fue en 2009, cuando ofrecieron tres shows históricos que quedaron registrados en el álbum en vivo “Live at River Plate”.

La conexión entre la banda y el público argentino es reconocida a nivel mundial por su intensidad. En ese contexto, la evolución de la salud de Stevie Young será clave en la previa de unos conciertos que prometen marcar otro capítulo inolvidable en la historia del rock en el país.