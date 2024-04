Los pasajeros que no tengan la Tarjeta SUBE registrada desde el 1° de abril pagan la tarifa del transporte público el doble y, aunque muchos usuarios lograron hacerlo por la página web, a la gran mayoría les faltó un último paso y se vieron afectados por el incremento.

Para que el colectivo, tren o subte no salga más caro es necesario tener registrado el plástico y para ello hay diversas formas de hacerlo: presencial, página web, WhatsApp o llamada telefónica. Aun así, no todos estaban enterados que para ese registro sea aprobado y no pagar de más hay que validarlo.

Frente a las diversas denuncias se informó que, para que sea válido, hay dos formas simples después de completar el formulario de registro:

Colocar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE .

. Utilizar un celular compatible con tecnología NFC. La gran mayoría de los Android tienen este beneficio.

Desde el Gobierno destacaron que, a pesar de que el plazo era hasta el 1° de abril, se podrá hacer el trámite los días posteriores. Desde que comenzó la campaña, el pasado 19 de enero, se registraron 2.975.263 nuevas tarjetas SUBE por los canales presenciales y digitales de atención.