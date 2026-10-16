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La música, las emociones y las polémicas se mezclaron en una noche especial para el espectáculo argentino. En la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Susana Roccasalvo dialogó con La Opinión Austral, que realizó una cobertura exclusiva del evento con sus enviados especiales Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.

La ceremonia tuvo lugar en Tango Porteño, en el barrio porteño de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a figuras de la música y del mundo del espectáculo para celebrar a los artistas y las canciones que marcaron la escena musical.

“Una noche de mucho reconocimiento, de mucha emoción y la música es la gran protagonista”, resumió Roccasalvo al describir el espíritu de la gala.

Uno de los momentos que dejó tela para cortar fue la entrega del Martín Fierro de la Música a Wanda Nara, quien recibió el reconocimiento a la canción viral por “Bad Bitch”. La encargada de entregarle la estatuilla fue la propia Roccasalvo, que contó cómo vivió ese encuentro.

“Estuvo diez minutos, le entregué el premio yo, así que estaba recontenta”, relató la periodista sobre la presencia de la mediática en la ceremonia.

El reconocimiento también generó comentarios fuera del escenario. Tras la premiación, Stefy Xipolitakis había cuestionado si el premio a Wanda era justo. Frente a esa observación, Roccasalvo defendió el mecanismo de votación y la diversidad de opiniones dentro de la entidad.

“Stefy no tiene por qué opinar porque no es de APTRA”, sostuvo, y explicó que la asociación cuenta con alrededor de 100 socios, cada uno con su propia mirada al momento de evaluar y votar. Finalmente, respaldó el resultado: “Wanda fue la revelación”.

El desafío de votar a los nuevos artistas de la música

Como integrante activa de APTRA, Roccasalvo también se refirió a la tarea de evaluar las distintas propuestas musicales que llegaron a la premiación. Según reconoció, algunas categorías le presentaron mayores dificultades, especialmente por la aparición de nuevos estilos y artistas.

“Hubo varias, sobre todo esta música nueva muy rara que tuve que escuchar e identificar”, explicó. En ese sentido, señaló que no todas las propuestas lograron convencerla: “Lo que pasa es que algunos no cantan. A esos no los voté. Lo justo es justo, no todos son buenos”.

Sus palabras reflejaron uno de los desafíos de una ceremonia que busca reconocer tanto a figuras consagradas como a nuevos fenómenos de la música popular y las plataformas digitales.

La defensa de APTRA y la llegada de nuevos premios

Consultada sobre las críticas que suelen recibir los Martín Fierro y el surgimiento de otras premiaciones, Roccasalvo defendió la trayectoria de la asociación y destacó su permanencia en el ámbito del espectáculo argentino.

“APTRA es un tanque, se llevó puestos los premios Clarín, los premios Tato y acá estamos”, afirmó.

Sin embargo, también celebró la aparición de nuevas propuestas, como los premios ACE, y consideró que representan una alternativa diferente dentro del panorama de reconocimientos artísticos.

“Que vengan nuevos premios como los ACE son maravillosos, es otra cosa”, expresó, al marcar su postura frente a la convivencia entre distintas ceremonias y espacios de reconocimiento.

El cruce entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo: “No vi nada”

La entrevista también tuvo lugar en una noche atravesada por las repercusiones del mundo mediático. Uno de los conflictos que concentró la atención fue el fuerte enfrentamiento entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, durante una emisión de LAM.

La discusión se produjo en medio del debate por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y escaló cuando ambas intercambiaron reproches sobre cuestiones personales y la crianza de Wanda y Zaira Nara. “Sos una maleducada”, le dijo Colosimo a la panelista, mientras que Iavícoli respondió con una frase que elevó aún más la tensión: “Para eso criá a Wanda y a Zaira”.

Consultada por el episodio, Roccasalvo se mostró al margen de la polémica y evitó tomar partido por alguna de las involucradas.

“Estoy sentada con Angelito, que acaba de ganar, y le digo: ‘No vi nada’”, comentó, en referencia a Ángel de Brito. Sobre el enfrentamiento, agregó: “Son peleas del mismo staff, así que va a pasar”.