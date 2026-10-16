María Becerra fue una de las figuras destacadas de la primera edición de los Martín Fierro de la Música; la cantante se llevó los premios a “Mejor álbum” y “Mejor artista femenina”, pero, también, dialogó con “Desayuno Americano” (América TV), donde compartió sus sensaciones sobre uno de los momentos más comentados de la música argentina: el encuentro en el escenario de Marilina Bertoldi, Tini Stoessel y Lali Espósito.

Durante la nota, la artista recibió una pregunta sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. “¿Vas a ir al casamiento de Tini?”, le consultaron y, ella, confirmó su presencia. “Sí, ya nos mandaron la invitación con el dress code; dstamos viendo qué nos ponemos con Juli”, indicó.

Más adelante, le pidieron que opinara sobre el momento que compartieron Marilina Bertoldi, Tini y Lali, que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos; lejos de ocultar su emoción, María reveló cómo vivió la escena: “¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”.

Cuando le preguntaron si consideraba que, aquel gesto, podía representar el final de las diferencias entre las dos referentes del pop argentino, Becerra, fue contundente: “Obvio, totalmente”.

La conversación, también, giró en torno a la supuesta competencia que durante años se señaló entre Lali Espósito y Tini Stoessel; consultada sobre los motivos que pudieron haber generado esa rivalidad, la intérprete compartió su mirada y dejó una reflexión sobre el tema.

“Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas o los demás”, manifestó.

Con sus declaraciones, Becerra celebró el acercamiento entre las artistas y destacó la importancia del abrazo que compartieron sobre el escenario, haciendo referencia a la rivalidad que estuvieron expuestas por años.

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