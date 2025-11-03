Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de presunto adoctrinamiento político sacudió al colegio Bertrand Russell de Banfield, luego de que un profesor de Literatura fuera grabado insultando y descalificando a estudiantes de último año tras los resultados electorales del 26 de octubre. El docente, identificado como Darío Heber Martínez, fue suspendido y apartado del aula donde ocurrió el hecho. Además, el Ministerio de Capital Humano intervino oficialmente y calificó la situación como “adoctrinamiento”.

“Tal vez se den cuenta de lo idiotas que son”: las frases del docente que provocaron el escándalo

El hecho salió a la luz cuando la periodista María Julia Oliván difundió el audio donde se escucha al profesor increpar a los estudiantes por su voto.

En la grabación, Martínez afirma: “Tal vez se den cuenta de lo idiotas que son de acá a un tiempo”. Además, acusó a los alumnos de vivir “en una burbuja”, de tener “indiferencia frente al sufrimiento social” y lanzó frases extremadamente polémicas sobre las consecuencias de las políticas del oficialismo, señalando que probablemente no accederán a la salud y morirán en un hospital público ultra desfinanciado. Añadió: “Tal vez dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento. Tal vez vean que los hijos de las sirvientas no van a la universidad como van a ir ustedes”.

El episodio habría comenzado luego de que los alumnos pusieran en una pantalla la imagen de José Luis Espert, ex candidato de La Libertad Avanza, como broma antes de la clase. La reacción del docente derivó en insultos y una discusión cargada de tensión política.

El comunicado del colegio

Tras conocerse el audio, el colegio emitió un comunicado calificando la situación como un “desborde” y un “descargo inoportuno y ofensivo”. La institución afirmó que actuó “de manera inmediata” al tomar conocimiento de los hechos. En consecuencia, el docente fue suspendido por una semana en todos sus cursos y apartado hasta fin de año del aula donde ocurrió el episodio.

El colegio también señaló que la viralización del audio se produjo “de manera descontextualizada”, generando un fuerte impacto mediático y opiniones “infundadas y maliciosas”. Aun así, reconoció la necesidad de reflexión institucional: “Somos seres humanos, cometemos errores y estamos comprometidos a aprender”. Asimismo, remarcó su compromiso con formar estudiantes con sentido crítico, responsabilidad y empatía, preservando el rol del colegio como un “segundo hogar” para la comunidad educativa.

Capital Humano intervino: “Un caso de adoctrinamiento político”

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se pronunció oficialmente y calificó los hechos como un episodio de “adoctrinamiento político y violencia verbal” en el aula. La cartera recordó que este tipo de conductas vulneran la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes y la Ley de Convivencia Escolar, que garantizan un ambiente de respeto, pluralidad y libertad de pensamiento dentro de las escuelas.

Frente a esta situación, el Ministerio reafirmó su compromiso con una educación “libre y plural” y solicitó a las provincias y a las comunidades educativas reforzar los mecanismos de control para prevenir nuevos episodios. Además, recordó que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-222-1197 para recibir denuncias o consultas relacionadas con derechos vulnerados en el ámbito escolar.