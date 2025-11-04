Luego de que Gime Accardi y Nico Vázquez se separaron, el actor blanqueó su romance con Daí Fernandez, su compañera de elenco; en este marco, la actriz utilizó sus redes sociales para lanzar una picante indirecta, la cual estaría dirigida a la nueva pareja.
A través de sus historias de Instagram, Accardi subió una foto de un gato rosa con la frase: “Relajate, nada está bajo control”.
Aunque parece algo normal, sus seguidores comenzaron a especular que el destinatario era su expareja, ya que se dio justo después de que se dieran a conocer las imágenes de la cita romántica que tuvo Vázquez con Fernández.
La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández tras blanquear su relación
En el programa “Sálvese quien pueda” (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, mostraron las primeras imágenes de los actores caminando por la calle; cabe recordar que, hasta el momento, se habían manejado en un bajo perfil.
“Por fin; a partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente, empezaron a mostrarse; se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos y van y vienen a muchos lugares”, revelaron en el ciclo.
Según comentaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos. “Ahora se van, en unos días, a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky; van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”, indicaron.
A esta información, agregaron que, durante ese viaje, tendrán una reunión clave. “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina; la negociación está muy avanzada”, aseguraron.
En las imágenes que mostraron en el programa, se ve a Dai y Nico muy relajados, sonrientes y con un café en la mano. “A él se lo ve feliz…Ya no es raro verlos juntos; comparten los días en ambas casas”, concluyeron.
