Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde las redes oficiales de “Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), compartieron cómo anotarse para la tribuna y los requisitos que te piden para estar presente en los programas, en donde podrán ver tanto la conducción de Santiago del Moro como los panelistas del día.

¿Cómo anotarse para la tribuna de Gran Hermano y los requisitos para asistir?

“¿Querés venir a la Tribuna de Gran Hermano Generación Dorada?“, escribió la cuenta oficial del reality y, sumó, junto al link: “¡Anotate y sé protagonista desde un lugar privilegiado!”.

En la página de “Telefe”, informa que, cada una de las personas que asistan, deberán completar el formulario, presentarse con ropa sin insignias/logos muy visibles y no podrán entrar personas embarazadas ni menores de 18 años; también, indican llegar con DNI y temprano, ya que, la entrada, será por orden de llegada.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre Gran Hermano Generación Dorada?

El conductor reveló que, la presentación de los jugadores, se dividirá en dos jornadas: comenzará el lunes 23 con la primera parte de la gala y continuará el martes 24 con la segunda parte, completando el plantel de participantes.

Pero eso no será todo, ya que, el miércoles 25, se realizará la primera gala de nominación junto a un debate para analizar cada movimiento táctico; además, reveló que la casa tendrá nueva tecnología junto a reglas y herramientas que harán que, los jugadores, se mantengan en alerta constante.

Finalmente, la interacción con el público será algo principal en Gran Hermano Generación Dorada, ya que se confirmó un nuevo espacio de stream liderado por Del Moro, donde habrá contenido exclusivo, reacciones y un acceso único a la casa.

Leé más notas de La Opinión Austral