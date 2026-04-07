Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Terra Ignis Energía S.A. firmó con Velitec S.A. un acuerdo para la continuidad operativa de las áreas hidrocarburíferas en Tierra del Fuego.

Autoridades de Terra Ignis Energía S.A. firmaron el convenio que permitirá a Velitec S.A. operar hasta se concrete la conformación final de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), en las áreas denominadas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos”, “Tierra del Fuego”.

En enero del corriente año Terra Ignis asumió oficialmente la operación de los yacimientos, garantizando la continuidad de la producción y la absorción del personal. A partir de allí, se inició un proceso de convocatoria de inversores, en el que participaron 10 empresas, siendo Velitec S.A. la seleccionada.

Este proceso se enmarca en la convocatoria pública impulsada por Terra Ignis Energía S.A. en enero de 2026, destinada a empresas interesadas en asociarse para la explotación, desarrollo y eventual exploración de hidrocarburos en las áreas “Los Chorrillos”, “Lago Fuego” y “Tierra del Fuego”, ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS. La iniciativa estuvo dirigida a compañías con solvencia financiera y experiencia en la industria, con el objetivo de seleccionar socios estratégicos para potenciar el desarrollo productivo de los yacimientos.

Autoridades de Terra Ignis Energía S.A. firmaron el convenio que permitirá a Velitec S.A. operar hasta se concrete la conformación final de la UTE.

“Fue un proceso arduo, había que analizar la solvencia económica y el aspecto técnico para garantizar que las operaciones se desarrollen de una manera adecuada. Ahora lo que queda por delante es iniciar el trabajo de recuperación de estas áreas que después de algunos años de desinversión sumado al decline geológico que tienen naturalmente las áreas estaba dando una baja de producción tanto de petróleo como de gas, aspiramos a que paulatinamente se vaya aumentando la producción de las áreas sumado a la inversión que esperamos que tengan en el futuro para aumentar cada vez más el desarrollo productivo”, dijo la gerenta institucional de Terra Ignis, Verónica Tito.

En cuanto a Velitec S.A., es una empresa argentina con cerca de 10 años de actividad, operando principalmente en las provincias de Neuquén, Chubut, Salta, con su sede central en Córdoba.

“Entramos con la misión y la vocación de ver, analizar, y levantar mucha información para reestructurar ese activo tan importante para la provincia, que si bien está en su periodo de maduración avanzada en yacimiento maduro le vemos mucho potencial”, afirmó Facundo Aráoz, Presidente de Velitec.

Este proceso se enmarca en la convocatoria pública impulsada por Terra Ignis Energía S.A. en enero de 2026, destinada a empresas interesadas en asociarse para la explotación, desarrollo y eventual exploración de hidrocarburos en las áreas “Los Chorrillos”, “Lago Fuego” y “Tierra del Fuego”.

“Agradecemos la confianza que ha tenido Terra Ignis en nosotros, entendemos que hemos sido seleccionados tras un proceso de selección de varias empresas. Fue un proceso largo y hoy ratificamos nuestro compromiso de inversión y poner toda nuestra capacidad técnica y operativa para los objetivos que nos hemos propuesto”, concluyó.

Por su parte el Presidente de Terra Ignis, Maximiliano D´Alessio, celebró el convenio y el cumplimiento de los plazos pautados y adelantó que el equipo del nuevo operador estará viajando mañana para comenzar con el traspaso.

El evento se llevó a cabo en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, y contó con la participación del presidente de Terra Ignis Energía S.A. Maximiliano D’Alessio, el vicepresidente Pablo Carreras Meyer, la gerenta institucional Verónica Tito, el asesor ambiental Sergio Federovitsky y el titular de Velitec Facundo Aráoz. Vía zoom desde Tierra del Fuego, participaron la ministra de Energía, Gabriela Castillo, la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderrama, la directora de Terra Ignis Nancy Graña y los síndicos de dicha empresa Terra Ignis, Gretel Grava y Rafael Pereyra Ramos.