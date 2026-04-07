Tras una fuerte caída, Santiago del Moro confirmó que, Andrea del Boca, no seguirá en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); en la cuenta oficial del reality, dieron a conocer el parte médico y las razones por las que la actriz deberá ser reemplazada.

“Ante tantas consultas, quería confirmarles que, Andrea, no podrá regresar a la casa”, indicó el conductor.

Y, añadió: “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y, el conductor, confirmó que, Andrea del Boca, fue asistida por el equipo médico; según se pudo ver, la actriz quedó muy dolorida tras la caída y no logró levantarse por sus propios medios, por lo que debió ser retirada en camilla de la casa para realizarle estudios luego del fuerte golpe.

Durante la gala de eliminación del lunes 6 por la noche de Gran Hermano 2026, Del Moro brindó más detalles sobre lo ocurrido; explicó que el accidente se produjo en la cocina, ante la mirada de varios participantes que quedaron soprendidos. “Ella cae de boca y, lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, indicó.

Además, el conductor confirmó que, la actriz, recibió atención médica de inmediato y detalló los estudios que le realizaron para descartar lesiones de gravedad. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”, explicó al aire, y, agregó: “Está bien, está estable y todo; obviamente, está bajo chequeo médico”.

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