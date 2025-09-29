Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la música de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale, este domingo en el Teatro Colón en Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gala por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial, oportunidad en la que dialogó con Teté Coustarot, quien durante años realizó la conducción del programa “Favaloro Televisión”.

“Conozco íntimamente la maravilla que es esta fundación”, expresó.

En cuanto al aniversario, reflexionó: “Significa tanto… ha perdurado en la Argentina, donde las cosas no perduran tanto. Hecha por un buen hombre, generoso, talentoso, generoso con el país, pudiendo quedarse en Estados Unidos, volvió a ejercer su profesión y armar esta fundación maravillosa que necesita la ayuda de todos nosotros”.

Teté Coustarot y Liliana Favaloro en entrevista con el Grupo La Opinión Austral. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

“Qué lindo pensar que son 50 años, que sigue en pie y que está todo ahí, es bárbaro”, destacó la conductora.

Por su parte, Liliana Favaloro, presidenta de la fundación, sostuvo que se lleva adelante “con la misma energía del primer día de la creación”.

Coustarot mencionó que la fila para ingresar al Teatro Colón la emocionó: “Qué bueno el apoyo que está recibiendo”.

“Es impresionante toda la colaboración que hay. Nosotros a la tecnología la necesitamos para brindaros hacia los pacientes. El único beneficiado al final de todo esto que estamos haciendo y disfrutando en esta gala es para los pacientes”, recordó Favaloro.

Cerrando, la conductora resaltó el legado de humanismo médico del creador del bypass: “Estamos cada vez más acostumbrados a una medicina, donde el médico no toca al paciente, no sabe la temperatura que tiene, tampoco se preocupa de su circulo familiar, su historia de vida y eso para Favaloro era fundamental, era una regla que en la fundación se respeta”.