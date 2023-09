Claudio López, Gerente de Seguridad, Ambiente y Calidad y Adrián Eduardo Gerico, Ingeniero Laboral jefe de Procesos, Seguridad e Higiene; ambos de Transportadora De Gas Del Sur S.A. (TGS) presentaron en el 5to Congreso de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que se realiza en el marco de la XIV AOG 2023, cómo implementaron la “cultura en seguridad” dentro de la empresa y los resultados que obtuvieron al respecto, en este tercer año en el que se implementa este nuevo concepto.

Al momento de explicar los resultados del plan de Cultura en Seguridad, Adrián Gerico señaló que avanzaron en la vinculación de comportamientos y resultados. “Adoptar comportamientos adecuados, puede influir en forma positiva en los resultados de un plan de prevención” que derive en “análisis, correcciones y menos incidentes”, lo que, sin dudas, afirmó “influye en el comportamiento de otros” impregnando el sistema “contagio” para crear el hábito de “cuidarnos entre todos” lo que en definitiva es la llamada ‘Cultura en Seguridad‘.

Más allá de mostrar ejemplos en la práctica, los expositores dieron a conocer los resultados de una encuesta que encararon sobre los cambios implementados, dónde verificaron que hubo “un reconocimiento de todo lo positivo y las acciones preventivas por la cual, los trabajadores sienten orgullo”; Y si bien se reconocieron que hay “mejoras a implementar”, señalaron que “las buenas prácticas son el termómetro de la transformación cultural en materia de seguridad“.

“Nos van potenciando en todo esto”, afirmó Claudio López.

“Lo primero que tenemos que entender es que si la gente no se apropia de esto no se avanza, si la gente se cierra a los cambios no hay mucho por hacer”, sostuvo Adrián Gerico, por lo que se debe trabajar en aquellos comportamientos que otorguen una cultura sólida, aprender de los errores para modificar lo que sea necesario”.

Gerico resaltó la importancia del trabajo conjunto, “cuando entendemos de que lo que yo no estoy viendo, lo puede estar viendo el otro, la cantidad de accidentes baja notablemente, y de eso se trata el lema de “cuidarnos entre todos”.

“La cultura la pensamos en toda la línea, en tema de calidad, de ambiente, de seguridad y la idea es que cuando el trabajador está haciendo su tarea, piense en todo eso”, marcó.

Desde el año pasado y como objetivo para este 2023, TGS se fijó la necesidad de identificar las mejores prácticas implementadas en otras instalaciones, analizar la replicabilidad en la propia, agregar o ampliar las buenas prácticas y elevar a la comunidad, al menos dos prácticas culturales a implementar”.

Y en ese contexto remarcó parafrasendo a Gerald Wilde: “La seguridad está en las personas o no está en ninguna parte”.