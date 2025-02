Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El karting argentino tuvo una nueva jornada de acción y emoción en Buenos Aires, donde Thiago Díaz, piloto de Río Gallegos, se consagró campeón del Torneo de Verano de Rotax Argentina en la categoría Senior Max. El santacruceño logró una victoria clave en la final para quedarse con el título en su primera competencia oficial con el equipo Birel ART Argentina, luego de haber cambiado de estructura para esta temporada.

El fin de semana no comenzó de la mejor manera para Díaz. Había logrado la pole position en la clasificación, pero fue excluido por técnica, lo que lo obligó a largar último en la serie clasificatoria. A pesar de la adversidad, mostró carácter y logró avanzar hasta el tercer puesto, asegurándose una mejor ubicación para la gran final.

Una final de película

Desde el semáforo verde, el líder Chorne intentó tomar ventaja y despegarse del pelotón, pero Díaz no se alejó y se acomodó en el tercer lugar verca de la punta.

Con un circuito exigente y desgastado por la alta cantidad de curvas, la lucha por la punta se volvió intensa. En la vuelta 6, Díaz superó a Chorne y se colocó segundo, quedando detrás del uruguayo Sellanes, que hasta ese momento lideraba la carrera.

El desenlace del campeonato se definió en las vueltas finales. En la vuelta 14, Díaz aprovechó un pequeño hueco y ejecutó una maniobra precisa para superar a Sellanes y tomar el primer lugar. En los últimos giros, soportó la presión de Franciosa y Sellanes, quienes intentaron recuperarse, pero el riogalleguense defendió con solidez y cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando el campeonato.

Un debut soñado con Birel ART Argentina

Para Thiago, este título no es solo una victoria más en su carrera, sino que marca el inicio de una nueva etapa. Luego de dejar su anterior equipo, Díaz decidió sumarse a Birel ART Argentina, una de las estructuras más importantes del país, con la que ahora disputará los principales torneos nacionales de karting.

Tras la competencia, el piloto de Río Gallegos analizó su actuación y destacó lo difícil que fue la carrera:

“Fue un muy buen fin de semana. Se nos complicó la clasificación y tuvimos que remontar desde el fondo. En la serie avanzamos bastante y en la final fue una carrera muy entretenida. La pista estaba muy patinosa, pero estoy contento con el resultado”.

“La última vuelta fue pura tensión. Tenía miedo de que me pasaran y, además, los choques constantes hicieron todo más difícil. Me dieron con todo, ja. Pero bueno, se dio. Estoy contento, los cambios de aire que hicimos fueron buenos. Quiero agradecer al equipo y a todos los que me acompañan”.

Lo que viene: el Trofeo de Otoño

Con el Torneo de Verano ya en sus manos, Thiago Díaz se enfocará en su próximo desafío: el Trofeo de Otoño de Rotax Argentina. Además, en las próximas semanas viajará a Trenque Lauquen para realizar pruebas de cara al Campeonato Argentino de Karting, otra de las grandes competencias del calendario.

El piloto santacruceño sigue dando pasos firmes en su carrera y su debut con victoria en Birel ART Argentina demuestra que está listo para pelear por más títulos en el karting nacional.